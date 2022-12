„Mezi časté argumenty, proč ohňostroje pořádat je, že je lidé mají rádi. Je však správné radovat se ze zábavy, která ubližuje někomu jinému? Nešlo by to i jinak?" klade si otázku Tereza Buchalová z Brna, které novoroční ohňostroj nepořádá už od roku 2017. Na jednu stranu nádherná podívaná totiž podle ní znamená obrovský stres nejen pro domácí, ale i volně žijící zvířata, která pak často končí pod koly aut.

Přestože Blansko letos velký novoroční ohňostroj pořádat nebude, v plánu jsou oslavy konce roku v podobě Dětského Silvestra v kině, jehož součástí bude mimo jiné menší ohňostroj ze střechy kina v šest hodin odpoledne. V Blansku navíc pořádání ohňostrojů vyjma těch profesionálních, které se řídí příslušným zákonem, nepodléhá žádné regulaci.

„Neexistence například obecně závazné vyhlášky je způsobeno zejména absencí možnosti účinné kontroly a vynucení případných omezení, které by město nastavovalo,” zdůvodnila mluvčí města Blansko Pavla Komárková.

Ve všech ostatních okresních městech je nicméně používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích zakázáno s výjimkou 31. prosince a 1. ledna. Podle vedení města Břeclavi, které podobnou vyhlášku přijalo teprve letos, za tím stojí nejen dlouholetá tradice u občanů, ale i složitá vymahatelnost zákazu v daný den.

To potvrzují i další města. „S tím, že se lidé sejdou na náměstí Svobody a budou střílet petardy, se už řadu let v centru Brna počítá. To je běžná praxe,” sdělila mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

I když město tedy vlastní ohňostroj nepořádá, jeho odpůrci s příchodem nového roku bez této atrakce počítat nemohou. Konkrétně ve Vyškově však nepočítají ani s tím, že by amatérské ohňostroje byly hromadnou záležitostí, a to ze stejného důvodu, z jakého se ohňostroj rozhodlo nepořádat město: finanční úspory. Zábavní pyrotechnika je drahá a lidé mají podle vedení obce hluboko do kapsy.

Zatímco v Brně, Blansku a Vyškově se velké ohňostrojné akce organizované městem konat nebudou, jejich příznivci se na ně mohou těšit v Hodoníně, Znojmě i Břeclavi.

Hodonín i Břeclav pořádá ohňostroj na Nový rok, a tedy 1. ledna. S ohledem na to, aby si ho užily i děti, se městem pořádaný ohňostroj bude konat už v pět hodin odpoledne. V Hodoníně mu navíc bude předcházet podávání novoroční česnečky a projev starosty.

I ve Znojmě pak bude oslava příchodu nového roku přizpůsobena dětem. Konat se bude už 31. prosince a to v sedm hodin večer. Obec přitom u takových akcí dává přednost právě jejich organizovanosti.

„Smyslem akce je mimo jiné právě to, aby byl průběh ohňostroje organizovaný a zajištěný z pohledu bezpečnosti, aby byl v uměřeném rozsahu, a přesto zůstal pro děti i další zájemce atraktivní. Z naší zkušenosti řada občanů takovouto formu ohňostroje vítá a upřednostňuje ji před amatérskými ohňostroji ve vlastní režii,” uvedl jménem znojemské starostky Pavel Kovařík.

Přestože krajské město ohňostroj samo pořádat nebude, Národní divadlo Brno má nahlášený Silvestr v opeře, jehož součástí bude v osm hodin i slavnostní ohňostroj. Uskuteční se přibližně v osm hodin večer na prostranství před Janáčkovým divadlem po skončení silvestrovského slavnostního představení Polské krve.

Zejména kvůli neorganizovaným ohňostrojným akcím budou v pohotovosti nejen jednotlivé složky integrovanného záchranného systému, ale i strážníci. Konkrétně ti brněnští se na silvestrovskou noc připravují podobně jako v minulých letech.

„Budeme mít početně posílené jak hlídky ve všech osmi revírech, tak strážníky zařazené u celoměstských jednotek – především u pořádkové jednotky. Městská policie Brno na Silvestra vyšle do ulic přibližně šest desítek strážníků,” uvedl mluvčí Městské policie Brno Pavel Šoba.

Do jaké míry se lidé zapojí do hromadného odpalování zábavní pyrotechniky, je podle nich složité odhadnout. Předpokládají však, že oslavy příchodu nového roku by se mohly odvíjet v poklidu a zásadnější problémy neočekávají. Majitelé psů by potom podle nich během celého večera měli při každém venčení používat vodítko a procházky si rozvrhnout tak, aby v pokročilejších večerních a nočních hodinách nemuseli vycházet z domu.

„Je-li to možné, vyplatí se určitě pobyt na klidnějším místě, který přispívá k psychické pohodě zvířat. Nenadálé rány mohou vyplašit i ta zvířata, která jsou za normálních okolností naprosto vyrovnaná,” dodal Šoba.

Silvestrovské oslavy



V Blansku lidé uvidí v 18 hodin pouze menší ohňostroj, který bude součástí Dětského Silvestra v kině.



V Brně bude na prostranství před Janáčkovým divadlem pořádat menší ohňostroj Národní divadlo Brno.



V Hodoníně a Břeclavi se bude konat novoroční ohňostroj 1. ledna v 17 hodin odpoledne.



Ve Znojmě se bude konat silvestrovský ohňostroj 31. prosince v 19 hodin odpoledne.