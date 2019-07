Jižní Morava /FOTOGALERIE/ – Kuňkání žab přehlušuje ryčení potápek, vodou šplouchají divoká káčata a v trávě šustí užovka. Živý koncert, který je teď stále častěji slyšet z obcí po celé jižní Moravě.

Lidé se s nadšením pustili do budování tůní, biocenter i koridorů a vysazují tisíce stromů. Letos takových míst vznikne třikrát víc než loni. „Všechno, co tu rostlo před třiceti lety, vzalo za své při zemědělském hospodaření minulých let. Stromy, remízky, všechno vykáceli. Zbyla jen holá pole. Tak se to snažíme obnovit,“ uvedl starosta Starovic na Břeclavsku Antonín Kadlec.