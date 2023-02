„Boxy u nás nejsou, ovšem nijak mě to netrápí. V místní cukrárně funguje Zásilkovna, takže když potřebuji doručit balík, využiji ji. Další možností je doručit si balík přímo na adresu. To mi bohatě stačí,“ povídá například Markéta Lankašová.

Zejména druhou variantu využívá Věroslav Moštěk. Připomíná také tradiční cestu: vyzvednout si zásilku na poště. „Boxy mi nechybí. Je tady Zásilkovna nebo jdu na poštu. Případně si to, co potřebuji, nechám doručit domů. Vzhledem k tomu, že chodím o berlích, tuto variantu preferuji,“ sděluje starší muž přes plot svého domu.

Lucie Zbořilová, která ze Želešic také pochází, na místní poště pracuje. V obci by podle ní box ani neměl využití. „Já jsem Česká pošta, takže mně nechybí. Výdejní box jako DPD nebo něco podobného tady není, to je pravda. Kousek je ale Zásilkovna, a to stačí. Tady je to mrtvé,“ tvrdí žena.

Přestože starostka Želešic Magda Kvardová potvrzuje, že vedení obce od lidí žádný podnět nedostalo, o zřízení podobné schránky by zájem mělo. Obec s téměř dvěma tisíci obyvateli by si podle ní další možnost doručení zasloužila. Navzdory tomu, že zastupitelstvo o jejím zřízení uvažovalo už v minulosti, vzhledem k uzavření obce kvůli rekonstrukci hlavního průtahu, nechtělo místní Zásilkovně fungující v cukrárně vytvářet konkurenci. Podniku totiž zajišťuje příliv zákazníků, kteří si při vyzvednutí balíku zakoupí něco na zub. Za každou vydanou zásilku má navíc podnikatel provizi. Pokud by tak lidé namísto Zásilkovny volili samoobslužné výdejní místo, provozovatel by mohl přijít o odběr.

„Teď jsme si nicméně říkali, že by možná bylo vhodné, abychom nějaké místo vytipovali. Zatím po tom ale poptávka nebyla. Například nahoře ale máme bytovky, kde je větší množství lidí a odbyt by tam podle nás byl. Přemýšleli jsme, jestli to neumístit tam,“ nechává se slyšet starostka.

Další možností je podle zastupitele Jiřího Dohnala dát výdejní box k obecnímu úřadu. I on souhlasí, že samoobslužná výdejní schránka by v Želešicích svoje místo našla. Podle jeho slov totiž místní Zásilkovna několik měsíců nefungovala. Výhodou boxu je podle něj také to, že funguje čtyřiadvacet hodin denně a je bezkontaktní. V minulosti by se tak hodil například v době covidu.

I vzhledem k preferencím obyvatel Želešičtí nyní pouze čekají, zda s nabídkou přijde některá s firem. Podle společností, jako je Alza nebo Zásilkovna, se však obec o zřízení výdejního boxu musí zasadit sama. Zájemce totiž musí vyplnit příslušný formulář. Na základě toho firma zhodnotí, jestli se jí zřízení boxu vyplatí. Alza například své boxy zřizuje pouze v obcích s více než třemi tisíci obyvateli, případně s odpovídající spádovou oblastí.

„Pro úspěšné umístění AlzaBoxu by měla daná obec splnit několik základních podmínek, jako je viditelné místo s možností připojení do elektrické sítě a dočasného zaparkování, minimální plocha pět krát jeden metr, ideálně již zpevněná, non-stop dostupnost pro veřejnost a zásobování a podobně,“ vysvětluje mluvčí Alzy Kateřina Daňková.

Oproti tomu Zásilkovna jasná kritéria nemá. Podle jejího mluvčího Kamila Chalupy přesná hranice pro zřízení Z-BOXu není daná, vše záleží na geografické poloze a socioekonomické situaci v oblasti. „Například v obcích s mladším obyvatelstvem a obecně v ekonomicky silnějších oblastech nebo v menších obcích se zázemím velkých měst se Z-BOXy vyplatí provozovat. Vždy ale situaci v dané lokalitě a místě posuzujeme individuálně,“ dodává Chalupa.