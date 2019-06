Ručička teploměru v Brně v úterý stoupala nad třicet stupňů. Přesto majitel nechal svého labradora v autě a šel nakupovat do obchodu v Bystrci. „Na rozpálené kapotě nebylo možné udržet ruku. Majitel nenechal psovi ani pootevřené okno nebo běžící klimatizaci,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Tereza Kadrnožková. Muž se vrátil ještě před tím, než se strážníci rozhodli psa vysvobodit. Je podezřelý z týrání zvířat.

Prevence a pomoc při přehřátí v autě

• nenechávat děti a domácí mazlíčky osamocené v rozpálených autech za horkého počasí, a to ani na okamžik

• přehřáté dítě neochlazovat poléváním vodou, ale namočenou dekou nebo ručníkem

• přemístit co nejrychleji přehřáté dítě nebo zvíře z auta do stínu

• dávat mu pít pouze po doušcích

• při větších potížích zavolat záchranáře nebo linku 112

Někteří lidé podobně riskují dokonce i život svého dítěte. Tříletá dívka skončila uvězněná v autě na parkovišti brněnského nákupního centra Campus Square. „Okno jsem rozbil teleskopickým obuškem a odnesli jsme ji do stínu. Kolegyně poté dívku chladila vlhčenými ubrousky a dávala jí napít,“ popsal loňský květnový případ strážník Drahomír Čermák.

Podobným situacím chce letos brněnská městská policie předejít. Právě v úterý a s ohledem na loňský případ u Campus Square uspořádala akci, kterou varovala před podobným jednáním. Řidiči našli letáky za stěrači svých aut. Informovat budou až do konce léta. Strážníci se zaměří na brněnské rekreační oblasti, velká nákupní centra a další frekventovaná místa.

Nebezpečná může podle záchranářů být i pouhá chvilka, kdy si dospělý odběhne koupit nějakou drobnost. „Dítě nemá vyvinutou schopnost termoregulace jako dospělí. Pokud jeho tělesná teplota přesáhne určitou mez, můžou nastat nezvratné změny nebo smrt,“ upozornila mluvčí krajských záchranářů Michaela Bothová.

Pro některé rodiče je nemyslitelné potomka v autě nechat. „Neudělala bych to, ani kdybych si měla odskočit jen na minutu. Nechápu, že to někdo udělá,“ svěřila se třeba Monika Škrháková, která je nyní na mateřské dovolené.

V případě, že dítě zůstane v autě delší dobu a nereaguje, je důležité mu pomoct. „Pokud se ocitne v pasti a je netečné, není na co čekat. Musí se dostat ven. Důležité je ho přemístit do stínu, zjistit tep a zchladit ho. Nepolévat vodou, ale použít navlhčenou deku. Pokud je při vědomí, po malých doušcích mu dávat napít. Pokud by dítě nemělo tep, je nutné okamžitě zavolat záchranku a začít s masáží srdce,“ poradil brněnský lékař Tomáš Klobas.

POTÍ SE TLAPAMI

Ještě zranitelnější než děti jsou domácí mazlíčci, které lidé nechávají v autech bez dozoru častěji. „Psi se potí pouze tlapkami a ochlazují jazykem. Zavřené auto je pro ně smrtící past. Přehřátí přichází bleskově a zvíře může uhynout i po zdánlivě zanedbatelném čase v autě,“ vysvětlil Zdeněk Reichenauer z jednotky psovodů brněnských strážníků.

Počínání některých majitelů zvířat je pro jiné nemyslitelné. „Psa v autě vozím, ale nenechávám ho tam nikdy, a už vůbec ne v takových vedrech,“ řekl Michal Šmíd.

Strážníci chtějí na osvětě spolupracovat s obchodními centry. „Informovat budeme celé léto, a nejen letos,“ zdůraznil ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Výrazné letáky jsou potištěny nápisem Varování. Na rubové straně jsou preventivní informace. Křiklavé zpracování je záměrně poutavé.

VOJTĚCH DUFEK