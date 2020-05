Sen každého milovníka vodních radovánek a naopak noční můra provozovatelů akvaparku. Na tobogány a skluzavky se lidé dostávají bez front a čekání. Není tedy divu, že se dvě stovky návštěvníků v rozlehlém areálu Aqualand Moravia v Pasohlávkách při pondělním znovuotevření doslova ztrácely.

25.5.2020 - otevření Aqualandu Moravia po ukončení nouzového stavu | Foto: Deník / Attila Racek

Volné prostory se zamlouvaly i rodině Róberta Hevese, který tam dorazil z Prace na Brněnsku. "Je to tady parádní. Moc jsme se sem těšili, protože voucher do akvaparku máme už od ledna. Tak jsme si prodloužili jeho platnost a chceme si to pořádně užít," řekl Deníku Rovnost muž, který pod Pálavu přijel s manželkou a dvěma malými dětmi.