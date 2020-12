„Je to zadarmo. Studuju na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Pojedu až do Královéhradeckého kraje," zmiňuje Lehký.

Zdravotníci tam testují příchozí od sedmé hodiny ráno. V prvních hodinách se tam vznikaly menší zmatky, ale během dopoledne se nedorazy v systému podařilo podle mluvčí nemocnice Veroniky Plaché vyřešit. „Každé začátky jsou těžké, ale už si myslím, že jsme to vychytali. V e-žádankách se nezobrazovaly všechny údaje. Lidé neměli všechno dobře vyplněné. Ale není to jejich chyba," přibližuje mluvčí.

V první frontě si lidé počkají na zkumavku se štítkem, pak se zařadí do další fronty. V té čeká Brňan Václav Palán. „Mám dvě děti ve školce, v úterý nám ji zavřeli, protože zjistili, že jedna z učitelek byla pozitivní. Přišel nám e-mail, že se máme jít otestovat, tak jsem přišel," poznamenává muž.

Že je test zadarmo u něj nehraje hlavní roli. „Jel bych klidně na výstaviště za tu pětistovku, ale tam je to plné," podotýká.

Lidé musí mít vyplněné i čestné prohlášení. Proto jsou na místě i stolky s propiskama. Ve žluté buňce se pak zájemci nechají o testovat. „V jedné místnosti vybavíme žádanky a pošleme lidi vedle na stěr," popisuje dobrovolnice Dominika Konečná, která má jako jedna z pěti lidí na starosti administrativu.

E-mail i pro starší lidi

Podle jejích dosavadních zkušeností se příchozí ptají především, jak dlouho bude test trvat. „Měli jsme i dotaz, jestli starší lidé potřebují svůj e-mail, aby mohli mít žádanku. Bohužel ano," zmiňuje Konečná.

Samotný test trvá pár minut. „Budu vám dělat stěr obou nosních dírek. Bude to trochu nepříjemné," říká zdravotnice jednomu z testovaných.

Ve Fakultní nemocnici Brno jdou trochu jinou cestou, než na jiných místech. „Nejsou tady ideální podmínky, abychom měli dvacet minut poskládané destičky, uděláme stěr, který bude následně testovaný a vyhodnocený v našich laboratořích. Každou hodinu sem pro vzorky někdo přijde. Do hodiny je známý výsledek," popisuje Plachá.

Do tří hodin dostane testovaný SMS zprávu, zda je pozitivní. Na výsledky tedy nemusí čekat na místě. „Na mail dostane i laboratorní výsledky. V případě, že je pozitivní a bezpříznakový, děláme konfirmaci testů PCR. Nemusí jít znovu na stěr, ale z jednoho testu, který jsme člověku udělali na antigen, se následně udělá i test PCR," doplňuje Plachá.

Před příchodem na testovací místo do bohunické nemocnice se musí každý zaregistrovat přes rezervační systém. „Každý den budeme testovat až do sedmi hodin večer. Takhle to plánujeme dělat až do patnáctého ledna. Téměř nepřetržitě, pouze o svátcích jsme dobu zkrátili od sedmi do čtyř hodin odpoledne," poukazuje mluvčí Plachá.

Za hodinu zvládají ve Fakultní nemocnici Brno odbavit čtyřiačtyřicet lidí. Za den tedy skoro 530 testů.

Na okolí testovacích míst dohlížejí také strážníci. Ve středu takřka nepřetržitě. „Další dny tam budou kolegové chodit v častých pravidelných intervalech," sděluje mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.