„Celý život jsem pil jenom příležitostně, když byla chuť. Jakmile jsem ale měl vloni zůstat měsíc na suchu, zmocnilo se mě nutkání se na konci ledna trochu opít, jakoby na rozloučenou,“ popsal muž.

V té chvíli si podle svých slov uvědomil, že alkohol v jeho životě hraje důležitější roli, než byl ochotný si přiznat. „Občas si dám pivo, víno nebo si s někým připiju slivovicí. Srovnatelně často dostanu chuť na pizzu nebo obyčejný pomeranč. Kdybych se je ale rozhodl na měsíc vynechat, nijak to nepocítím. Nesním poslední večer dvě kila na posezení. S pomerančem bych se nepotřeboval loučit, na rozdíl od alkoholu,“ dodal Sýkora.

A není v tom sám. Podle expertů se rizikový vztah k alkoholu týká v celé republice až milionu lidí. „V podstatě každý sedmý dospělý, kterého potkáte v tramvaji nebo na ulici, je zralý na konzultaci s adiktologem,“ upozornil odborník na závislosti Michal Miovský.

Tomu nasvědčují i statistiky o konzumaci alkoholu. Nejoblíbenější je pivo, kterého průměrný Čech zkonzumuje 145 litrů ročně. „Předtím jsem vypil takřka každý večer jedno dvě piva. Napadlo mě, že si od něho mohl dát na měsíc klid,“ řekl Brněnskému deníku Martin Jedlička, který se letos účastní výzvy poprvé.

Ve spotřebě alkoholu na osobu patří Češi ke světové špičce. Činí přesně 14,4 litru čistého lihu na hlavu. Na problémy spojené s nadměrným pitím a celospolečenskou toleranci k alkoholu upozorňuje už poosmé kampaň Suchej únor, který organizuje Liga otevřených mužů (LOM). Účastníci se na nejkratší měsíc v roce úplně vzdají alkoholu. Vloni se k akci přidalo přibližně půl milionu lidí. „V západních zemích je střízlivost čím dál více normální. Platí to především u mladších generací. Tento trend si pomalu nachází cestu také k nám, ale bude to ještě chvíli trvat,” okomentoval ředitel LOM Josef Petr.



Z průzkumu, který letos pro pořadatele Suchého února zpracovala agentura Median, vyplývá, že šest z deseti lidí zná ve svém okolí někoho, komu alkohol způsobuje problémy se zdravím, v práci nebo ve vztazích.



Zájemci, kteří se k chtějí výzvě a podpořit kampaň nebo jiné dobročinné projekty, se mohou registrovat na webu www.suchejunor.cz.

Na druhé příčce v žebříčku popularity stojí víno. Podle statistiků jeho průměrná roční spotřeba lehce přesahuje dvacet litrů na osobu.

„Byla jsem zvyklá dát si doma každý den jednu dvě sklenice vína před spaním. Teď piju čaj. Suchý únor je pro mě cestou, jak vrátit tělo do továrního nastavení a odolat pokušení řešit náročný den sklenkou alkoholu, aby člověk přišel na jiné myšlenky, uvedla Brňanka Lenka Švestková.

Bez alkoholu plánuje strávit i oslavu svých narozenin." Vloni jsem si ke svátečnímu obědu dala vodu a s přáteli si připila nealkoholickým šampusem. Ustála jsem i víkend na horách. Věřím, že to zvládnu i letos a v ideálním případě si období bez alkoholu ještě protáhnu,“ doplnila žena.

Podle dat Českého statistického úřadu lidé v průměru utratí ročně za alkohol více peněz než za ovoce. V roce 2018 to bylo 2 949 korun za alkoholické nápoje na osobu, zatímco roční výdaje za ovoce byly o více než osm stovek nižší.

Že by měl alkohol omezit, napadlo Brňana Pavla Motala. „Chci zjistit, zda mi to bude dělat potíže, zatím to tak nevypadá a naopak se cítím lépe,“ svěřil se muž, který má za sebou už třetinu vytyčeného období na suchu.

Lidé, které Brněnský deník Rovnost oslovil, měsíc bez alkoholu pokládají za příležitost ke změně a krok ke zdravějšímu životnímu stylu.

„Efekt abstinence, byť jen krátkodobé, pochopitelně zaregistrují zejména ti, kteří pijí alkohol pravidelně a často. Po měsíci se zlepšují nejen jaterní funkce a psychický stav, ale nápadně se pozitivně proměňuje i vnější vzhled,” okomentoval Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví.

Zdraví utopené v láhvi

Potíže způsobené vysokou spotřebou alkoholu se zřetelně promítají do zdravotnických statistik. „Závislost není jediný možný problém. Málo se například ví, že nadměrné a pravidelné pití zvyšuje riziko rakoviny, infarktu nebo psychických poruch,“ upozornila Denisa Kalousková ze zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Právě rakovina a onemocnění oběhové soustavy patří k nejčastějším příčinám úmrtí v Brně i v celém kraji. V roce 2018 připravily zhoubné nádory o život přes tisíc Brňanů, dalších 1800 lidí zemřelo na nemoci srdce a cév. Data jihomoravských statistiků obsahují také údaje o úmrtích v přímé souvislosti s alkoholem. Jenom v Brně předloni zemřelo pětašedesát lidí na alkoholické onemocnění jater, osm Brňanů se alkoholem otrávilo k smrti a pět lidí zemřelo v důsledku duševních poruch, které alkohol vyvolal.

Nadměrná konzumace alkoholu se projevuje také ve statistikách dopravních nehod nebo u kriminality. V Brně strážníci řeší výtržníky pod vlivem prakticky denně. „U případů vandalismu, vyhrocených slovních sporů i fyzických útoků je opilost velmi častá. Může jít přibližně o polovinu případů, v pozdějších večerních a nočních hodinách ještě znatelně více. Někteří pachatelé naopak využívají opilosti druhých, to platí především pro kapsáře,“ nastínil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

K měsíční abstinenci se rok do roku hlásí víc lidí. Vyhlídky na únorové tržby proto mohou některým producentům alkoholu a hostinským přidat vrásky na čele. „Protože je kampaň stále populárnější, nelze vyloučit, že letos se zúčastní až devět procent populace Česka. To by znamenalo, že celková letošní ztráta plynoucí z akce „Suchej únor“ pro prodejce alkoholu se přiblíží až jedné miliardě korun. Se ztrátou musí počítat také stát, třeba proto, že vybere méně na spotřební dani z lihovin, piva či některých vín,“ odhadl ekonom Lukáš Kovanda.

Některé brněnské podniky na suchý únor zareagovaly a připravily pro abstinující zákazníky speciální nealkoholickou nabídku. Ve 4pokojích vymysleli barmani na únor koktejl s názvem Suchá devětadvacítka. „Skládá se z grepové a citronové šťávy, bezinkového sirupu a nealkoholického piva. Whiskey Bar, který neexistuje zase nabídne domácí limonádu,“ uvedl Michael Lapčík. V obou zmíněných podnicích dostanou hosté, kteří drží suchý únor, lahvičku Zázračné limonády zdarma. Stejná akce v únoru platí také v Baru, který neexistuje, Slasti a Super panda cirkusu.

Kam se v Brně obrátit pro pomoc se závislostí

- Podporu závislým i jejich rodinám nabízí společnost Podané ruce.

Kontaktní centrum, U Červeného mlýna 1, Brno 612 00, tel.: 543 249 343

Terapeutické centrum, Hilleho 5, Brno 602 00, tel.: 541 227 704

Psychiatrická ambulance, Hapalova 22, Brno 621 00, tel.: 541 226 070

- Odvykací léčbu mohou závislí podstoupit Psychiatrické nemocnici v Černovicích.

Húskova 2, Brno 618 00, tel.: 548123319

- Ambulantní pomoc závislým a jejich rodinám nabízí také takzvané A Kluby.

Terapeutické centrum, Křenová 67, Brno 602 00, tel.: 548 211 860

- Podporu při překonávání závislosti a prostor po sdílení s lidmi v podobné situaci nabízí i brněnské skupiny Anonymních alkoholiků. Web: https://www.anonymnialkoholici.cz/

- Základní podporu, rady a kontakty poskytne i bezplatná Národní linka pro odvykání.

Tel.: 800 350 000

