Brno – Na letišti ve Washingtonu zadrželi policisté ve čtvrtek večer dvacetiletého Američana Kevina Dahlgrena podezřelého z čtyřnásobné vraždy, která se stala v noci na čtvrtek v brněnských Ivanovicích. „Jednáme o jeho vydání do České republiky," řekl ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil.

Z činu kriminalisté podezírají Američana Kevina Dahlgrena, který pochází z Kalifornie. | Foto: POLICIE ČR

Mladík odletěl do Spojených států amerických ve čtvrtek dopoledne. „Do pátrání byl zapojený i styčný důstojník FBI v Praze. Že je obviněný na cestě do Washingtonu jsme věděli, už když seděl na palubě letadla. Sdělili jsme to pouze pilotovi," uvedl šéf krajských kriminalistů Antonín Hrdlička.

Zveřejnit to policisté nemohli, dokud ho nezatkli. „Obávali jsme se, že by se na internetu dozvěděl, že o něm víme. To by mohlo ohrozit jeho spolucestující," konstatoval Hrdlička. Dodal, že jak se Američan dostal do Vídně, zatím neví. Jestli si koupil letenku předem, nebo až na poslední chvíli, policisté neřekli.

Mladík už je obviněný. Kriminalisté proti němu zahájili trestní stíhání jako proti uprchlému. „Hrozí mu až dvacet let a případně i výjimečný trest," řekl Hrdlička.

Motiv vraždy vyšetřovatelé zatím neznají. „Je to něco, co nemůžeme vůbec pochopit. Doufáme, že něco řekne při výslechu obviněný. Víme jen, že rodina, u které několik týdnů bydlel, pravděpodobně nebyla zavražděná najednou, ale postupně. Jestli ale čin předem plánoval, není jisté," uvedl Hrdlička. Vyšetřovatelé teď sbírají další stopy a zjišťují, jestli Dahlgren v domě rodiny něco neukradl. Dodal, že vražda byla velmi brutální. „Pachatel použil několik zbraní. Jaké přesně, ale nezveřejníme. Jen mohu říci, že nestřílel," uvedl Hrdlička.

Dvouměsíční lhůta

O vydání obviněného ze čtyřnásobné vraždy jedná se zahraničím ministerstvo spravedlnosti. „Od zatčení obviněného začala běží dvouměsíční lhůta, do které musí vyšetřovatelé vypracovat materiály o tom, proč je muž stíhaný a doručit žádost o jeho vydání," řekla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

V rodinném domě v brněnských Ivanovicích našli sousedé ohořelá těla příbuzných stíhaného ve středu v noci. Šlo o manželský pár a dva syny, třiadvacetiletého Filipa a šestnáctiletého Davida. Žena učila v Masarykově základní škole v Židenicích. „Byla to moc hodná učitelka. Ještě nevím, kdy bude mít pohřeb, ale určitě se tam chystám," uvedl jeden z jejích bývalých žáků.

Památku lidé v pátek uctili zvoněním na kostelní zvony, vyvěšením černých vlajek, nebo zapálením svíček u jejich domu i škol, kde žena učila, nebo kam docházel mladší z bratrů. „My jsme vlajku nevyvěsili, protože u nás nikdo z nich nepracoval, ale ráno kostel zvonil na památku celé rodiny," sdělil starosta Ivanovic Jaroslav Elzner.

Podezřelý Američan? Stále se mile usmíval

Brno - Potkal jsem ho dva dny před vraždou. Byl usměvavý a úplně klidný. Nikdy bych do něj neřekl, že může někoho zabít. Pozval mě dokonce na pivo. Tak ve čtvrtek popsal Deníku Rovnost dvacetiletého Kevina Dahlgrena podezřelého ze čtyřnásobné vraždy v brněnských Ivanovicích jeho soused Jan Fiala poté, co vypovídal před policií.



Podle něj mladík bydlel v domě u své tety asi dva týdny. „Potkali jsme se náhodou. Oslovil mě, že shání marihuanu. Samozřejmě jsem mu nic neprodal. Žádné jiné drogy po mě nechtěl. Přesto jsme se bavili asi půl hodiny a domluvili jsme se, že spolu někdy zajdeme do hospody na pivo. Udělal na mě dobrý dojem. Chtěl jsem se s ním sejít, abych si mohl procvičovat angličtinu," vysvětluje Fiala.



Američan mu prý vyprávěl, že se mu nelíbí západní svět. „Tvrdil, že jsou ve Spojených státech amerických všichni příliš uspěchaní. Líbilo se mu, jak jsou v Brně lidé flegmatičtí. Chtěl se tu uklidnit. Žít u tety a dávat soukromé kurzy angličtiny. Myslím, že už někoho učil," konstatuje Fiala který bydlí ve stejné ulici jako zavražděná rodina.



Dvacetiletý cizinec si navykl chodit na večeři do blízké restaurace Druhý dech. „Pokaždé si dával to samé. Zapékanou misku s masem, brambory a zeleninou. Právě kvůli tomu jsme si ho zapamatovali. Chodil asi obden. Také chválil zákusek, který tu prodáváme likérovou špičku. Podobný dezert prý nikdy před tím nejedl," vzpomíná majitelka restaurace Božena Zikušková.



Mladík podle ní česky vůbec neumí. „Dokázal si jen objednat pivo a poděkovat. Stále se hezky usmíval. Vypadal moc mile. Povídal si často se servírkami, které umějí dobře anglicky. Stále doufám, že se policisté spletli a neudělal to. Jen nevím, kam v tom případě vlastně zmizel," zamýšlí se.



Na každého ale Dahlgren nepůsobil zcela bezproblémovým dojmem. „Syn ho zahlédl minulý týden. Prý se procházel a mluvil sám se sebou," tvrdí jedna svědkyně.