Jižní Morava - Přesně před pěti desítkami let se dvojice amerických astronautů prošla poprvé v historii po Měsíci. Přistání sledovali v rádiích a televizích i lidé na jižní Moravě.

| Foto: Twitter/It's gonna be Halloween or whatever

Přistání na měsíci | Foto: Twitter/It's gonna be Halloween or whatever

Semkli se kolem rádia u sousedů, netrpělivě ladili správnou stanici a napjatě čekali. Z rozhlasových vysílání se posluchači mohli pouze domnívat, v jaké situaci se přesně před padesáti lety ocitli dva lidé oděni do skafandrů, kteří poprvé kráčeli po Měsíci. Přenos, stejně jako statisíce dalších, tehdy poslouchala také Brňanka Gustava Kaiserlichová. „Byla to nevídaná událost, všichni jsme jí žili. Rozhlas jsme poslouchali spolu se sousedy. Po přistání Apolla 11 jsme měli velkou radost. Velmi dojemná byla i řeč, že je to velký krok pro lidstvo,“ vzpomíná žena.