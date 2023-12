Přemýšlíte, jak zabavit děti o vánočních prázdninách? Zámek v Boskovicích na Blanensku zve na tradiční vánoční kostýmované prohlídky. Letos se jedná už o dvaadvacátý ročník. První odstartovaly v úterý a otevřeno mají v Boskovicích ještě ve středu a ve čtvrtek.

Hana a Viktor Paulíkovi v historických kostýmech. | Foto: se souhlasem manželů Paulíkových

„První vstup je ve čtyři hodiny odpoledne, další pak vždy po hodině, poslední v sedm hodin večer. Příchozí se mohou těšit na vánoční prohlídku zámku zpestřenou divadelním a šermířským představením společnosti Gonfanon,“ řekla Iva Jonášková ze správy boskovického zámku. Na kostýmované prohlídky je potřeba registrace předem. Plné vstupné je 250 korun, zlevněné pak 150 korun.

Až do soboty mají otevřeno v Muzeu Blanenska. Od deseti dopoledne do pěti hodin odpoledne. Kromě zámeckých komnat si tam mohou návštěvníci prohlédnout také velmi zajímavou výstavu. Ta je v Blansku věnována legendární dětské stavebnici Seva. „Výstava nabídne unikátní expozici ateliérové vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček, Petra Šimra. V reálném měřítku i XXL velikosti. Z české stavebnice SEVA představí autor výstavy, designer modelů do komerčních stavebnic a rekordman, ultimátní vlastní tvorbu," uvedli zástupci muzea v pozvánce na výstavu.

Příchozí tak uvidí například zvířata z pilotního projektu Noemova archa XXL, deskové hry, hlavolamy, modely vozidel kolových i pásových. Nechybí diorama Žně a větrný mlýn - modely zapůjčené výrobcem Seva spojuje. Součástí expozice je i dětská herna s dílky české stavebnice Seva a Mozaic Maxi.

Zdroj: Youtube

Muzeum Blanenska nabízí i novou deskovou hru, Tajemství Býčí skály. Při ní se děti i dospělí vžijí do rolí prvních objevitelů jeskyní Moravského krasu. „Budou hledat poklady skryté pod zemí včetně legendárního bronzového býčka. Krásně ilustrovaná herní pole umožňují hráčům objevit v každé hře zcela novou jeskyni s reálnými nálezy z Moravského krasu. Deskovka je určena pro dva až čtyři hráče a bude bavit jak malé, tak velké,“ dodala ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Velký zájem je tradičně také o silvestrovské prohlídky na Státním zámku v Lysicích. Otevřeno tam mají v sobotu a v neděli. Začínají v deset hodin ráno a končí ve tři hodiny odpoledne. V úterý večer už však bylo podle webu zámku volné jediné místo na nedělních jedenáct hodin.