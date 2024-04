První dubnový víkend mohou lidé zavítat do vědeckého parku Vida. Akce Zvířecí hrdinové totiž nabídne netradiční zážitky v čele s živým hadem. Výstaviště obsadí zemědělská technika a Kino Art retro hry. V Dolních Kounicích se zase bude uklízet.

BLANENSKO:

Karneval – Vítejte v džungli

Kdy: neděle 7. dubna od 15.00

Kde: Sokolovna Černá Hora

Proč přijít: Sokolovna v Černé Hoře se v neděli 7. dubna promění v džungli. Konat se zde totiž bude karneval, který návštěvníkům nabídne soutěže, občerstvení, taneční skupinu Nelly i kapelu Nota Bene. Akce odstartuje ve tři hodiny odpoledne. Vstupné je dobrovolné.

Zahájení turistické sezony 2024 v regionu Moravský kras a okolí

Kdy: neděle 7. dubna od 7.30

Kde: areál černohorského pivovaru

Proč přijít: Město Blansko, Boskovice a Pivovar Černá Hora zvou všechny nadšence dlouhých výšlapů na akci Zahájení turistické sezony 2024 v regionu Moravský kras a okolí. Ta se uskuteční tradičně v areálu černohorského pivovaru v neděli 7. dubna. Dobrovolníci vyrazí z Blanska v 7.30, odtud jsou naplánované tři trasy. Z Boskovic lidé vyrazí v 9.00. Na výběr mají ze dvou tras. Cíl pochodu je jasný - dorazit do Pivovaru Černá Hora, kde se uskuteční vyhlášení výsledků i losování tomboly.

BRNĚNSKO:

Zvířecí hrdinové ve VIDA!

Kdy: sobota 6. dubna od 10.00

Kde: VIDA! science centrum

Proč přijít: Milovníci zvířat mohou první dubnovou sobotu zavítat do vědeckého parku Vida. Rodinná akce Zvířecí hrdinové nabídne výzvy, ve kterých lidé porovnají své pohybové dovednosti s těmi zvířecími. Dále také dostanou návštěvníci možnost stát se režisérem, zjistí jak vypadá srst ledního medvěda nebo se setkají tváří v tvář s živým hadem.

Retro Games

Kdy: sobota 6. dubna od 15.00

Kde: Kino Art, Brno

Proč přijít: Zavzpomínat na retro hry a zároveň si je i zahrát budou mít lidé příležitost o první dubnové sobotě. V Kině Art v Brně se od tří hodin odpoledne uskuteční setkání Retro Games. Návštěvníci si zahrají hry na legendárních strojích 80. let minulého tisíciletí.

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Kdy: neděle 7. dubna do čtvrtka 11. dubna

Kde: Výstaviště Brno

Proč přijít: Od neděle 7. dubna do čtvrtka 11. dubna obsadí brněnské výstaviště mezinárodní veletrh zemědělské techniky – Techagro. Jedná se o nejvýznamnější tuzemské zemědělské veletrhy, které nabízejí prezentaci zemědělské techniky a veškerého souvisejícího sortimentu. „Novinkou aktuálního ročníku je projekt Chytrá farma, který je zaměřen na větší efektivnost a udržitelnost hospodaření, nové postupy a digitalizaci v zemědělství,“ doplňují pořadatelé.

Ukliďme Česko/Ukliďme Dolní Kounice

Kdy: sobota 6. dubna od 9.00

Kde: Dolní Kounice

Opět po roce se koná napříč celým Českem akce Ukliďme Česko. Uklízet se bude příroda také na Brněnsku, a to konkrétně v Dolních Kounicích. Pořadatelé vyzývají všechny dobrovolníky, aby si s sebou vzali rukavice a pytle na odpadky a přišli v devět hodin dopoledne před budovu Městského úřadu. Odtud se bude uklízet všechno, co se po cestě najde.

BŘECLAVSKO:

Jarní Guláš Fest

Kdy: sobota 6. dubna od 12.00

Kde: Kavárna & penzion Vila Elux, Břeclav

Proč přijít: Ochutnávka gulášů se první dubnovou sobotu chystá v Břeclavi. Lidé mohou přijít už v pravé poledne a gastronomický den zpříjemní dokonce i živá hudba, na kterou pořadatelé lákají.

Ze sklepa do sklepa Velké Bílovice

Kdy: sobota 6. dubna od 11.00

Kde: Velké Bílovice

Proč přijít: V pořadí 17. ročník Ze sklepa do sklepa se bude konat první dubnovou sobotu v největší vinařské obci České republiky – ve Velkých Bílovicích. Lidem se otevře na 50 vinařských sklepů, které nabídnou to nejlepší ze své úrody. Putování za skvělými víny dokreslí i tóny tradiční cimbálové muziky. Každý návštěvník akce obdrží již při svém vstupu skleničku, katalog zúčastněných vinařů na akci s mapou, kapsičku na krk s logem slípky a další nutné vybavení, bez kterého se nelze obejít. Samozřejmostí je volná degustace vín v padesáti sklepech, pro přemisťování mezi vinařskými oblastmi mohou návštěvníci využít zdarma pendlující autobusy.

HODONÍNSKO:

Velkomoravský košt vín

Kdy: sobota 6. dubna od 13.00

Kde: Kulturní dům Mikulčice

Proč přijít: Tradiční Velkomoravský košt vín se první dubnovou sobotu koná v malované obci Mikulčice. Lidé se mohou těšit na jedinečnou atmosféru, kde na ně z každého kouta dýchne kousek svébytného folklóru či troška krásných tradic. Zájemci zde ochutnají nádherná vína ročníku 2023, ale i starší, které dají ke koštu vinaři z Mikulčic a širokého okolí. V průběhu celého odpoledne budou nabízeny tradiční místní speciality a široká škála občerstvení. Od tří hodin odpoledne pak zahraje k dobré pohodě cimbálová muzika.

Zahájení sezony v Zoo Hodonín

Kdy: neděle 7. dubna od 13.00

Kde: Zoologická zahrada Hodonín

Proč přijít: Letošní sezona v Zoo Hodonín startuje první dubnovou neděli. V plánu je bohatý program, který zahrnuje komentovaná krmení, malování na obličej, historickou střelnici nebo výroba enrichmentu pro opice. Lidé mohou přicházet od jedné hodiny odpolední.

VYŠKOVSKO:

Ukliďme Slavkov!

Kdy: sobota 6. dubna od 09.00

Kde: U kašny na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna

Proč přijít: Opět po roce se koná napříč celým Českem akce Ukliďme Česko. Uklízet se bude příroda také na Vyškovsku, a to konkrétně ve Slavkově u Brna. Pořadatelé vyzývají všechny dobrovolníky, aby si s sebou vzali rukavice a pytle na odpadky a přišli v 9 hodin ráno ke kašně na Palackého náměstí. Odtud se bude uklízet všechno, co se po cestě najde. „Od 11.00 přijměte pozvání do areálu Technických služeb v ulici Československé armády na opékání špekáčků a drobné občerstvení,“ zvou pořadatelé.

Ukliďme Ivanovice na Hané

Kdy: sobota 6. dubna od 09.00

Kde: Sraz v místní sokolovně

Proč přijít: Uklízet se bude příroda v sobotu také v Ivanovicích na Hané. Sraz všech zájemců je v devět hodin ráno v místní sokolovně. Odtud se bude uklízet všechno, co se po cestě najde. „Pytle a rukavice budou zajištěny," oznamují pořadatelé.

ZNOJEMSKO:

Vrbovecký košt

Kdy: sobota 6. dubna od 11.00

Kde: Vrbovec

Proč přijít: Odemykání naučné stezky Hroznové kozy ve Vrbovci spolu s vynášením Hroznového kozla do vinohradu se koná první dubnovou sobotu. Pěti kilometrovou dlouhou trasu, vedoucí vinicemi i sklepní uličkou Vrbovce, si lidé užijí za zpěvu mužáckého sboru. U jednotlivých zastavení na trase naučné stezky bude připravena také ochutnávka vín některého z místních vinařství. Na návsi u kostela, na startu resp.v cíli, se zase účastníci mohou těšit na ochutnávku vín Cechu vrboveckých vinařů, na posezení a teplé občerstvení. K poslechu zde zahraje cimbálová muzika.

Queen - Tribute Show

Kdy: sobota 6. dubna od 19.00

Kde: Konferenční sál Dukla, Znojmo

Proč přijít: Ladislav Korbel, finalista The Voice CZ, se postará v sobotu šestého dubna o interpretaci Freddieho Mercuryho. Za ním budou stát muzikanti z Queen tribute kapely Queenmania a přes 30 symfoniků z Prague Festival Symphony pod vedením dirigenta Petra Chromčáka. „Nechte se unést na vlně nezapomenutelného zážitku, který vás zavede do éry možná největší rockové kapely všech dob – Queen!," lákají pořadatelé. Zazní zde největší hity jako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You nebo Somebody to Love. Živý symfonický orchestr vytvoří velkolepý hudební doprovod.