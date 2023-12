Do Štědrého dne zbývá ještě pár dnů a s tím také souvisí vánočně laděné akce. Do Boskovic na Masarykovo náměstí vystoupí z pekla strašidelní rohatí čerti. Lidé se mohou těšit i na šerm nebo ohnivou show. Kino Blansko zaplní děti. Z televizních obrazovek za nimi přijede Kouzelná školka.

V Boskovicích krampusáci naháněli hrůzu. Za maskami se skrývali také členové hasičského sboru Mazurie. | Foto: Se souhlasem Zdeňka Sedláka ml

BLANENSKO:

Kouzelná školka uzamčená na fanfáru

Kdy: sobota 16. prosince od 10.30

Kde: Kino Blansko

Za kolik: Vstupné v předprodeji 295 korun

Proč přijít: Na oblíbenou Kouzelnou školku mohou zavítat rodiny s dětmi do blanenského kina. Představení se tam uskuteční 16. prosince od 10.30. Na malé i velké návštěvníky bude čekat František z Fanfárie a jeho školková parťačka Lucka. Společně zažijí spoustu zábavy, písniček a překvapení.

Krampusáci v Boskovicích

Kdy: sobota 16. prosince od 15.00

Kde: Masarykovo náměstí, Boskovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Strašidelní rohatí čerti dorazí do Boskovic. Svoji hrozivou show uskuteční od šesté hodiny na Masarykově náměstí. Program ale v Boskovicích odstartuje už od tří hodin. Lidé se mohou těšit na šerm nebo ohnivou show. Po průvodu krampusáků, kterých přijde okolo čtyřiceti v doprovodu andělů, čarodějnic i smrtek, se s nimi bude možné vyfotit na památku. Vstupné je dobrovolné a výtěžek pořadatelé věnují na léčbu onkologicky nemocné devítileté Šárky.

BRNĚNSKO:

Dronová světelná show na brněnském výstavišti

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: Areál Výstaviště Brno

Proč přijít: Vánoční trhy na výstavišti se rozzáří díky desítkám dronů. Ty v pátek 8. prosince vytvoří od páté hodiny odpolední kouzelnou světelnou show. Lidé tak zažijí jedinečnou podívanou, kdy se jim nad hlavami vytvoří vánoční obrazce a scény.

Vánoční den na Špilberku

Kdy: sobota 16. prosince od 12.00

Kde: Velké nádvoří, Špilberk

Proč přijít: Velká nádvoří na hradě Špilberk láká na vánoční den. Ten se uskuteční v sobotu 16. prosince v pravé poledne. Lidé zde mohou nasát adventní atmosféru a zažít bohatý doprovodný program. Vystoupá například pěvecký sbor Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity, kouzelnice Radana něco cimbálová muzika Grossianka.

Vánoce v Lužánkách aneb Cesta světla

Kdy: sobota 16. prosince od 13.00

Kde: LUSK u SVČ Lužánky – Lidická, Brno

Proč přijít: Lužánecké pracoviště Lidická zve všechny milovníky Vánoc do tamní zahrady a unikátních skleníků LUSK. Na programu budou tvůrčí dílny, které zahrnou malované baňky, ozdoby z foukaných perel, pečen trdelníky nebo kovárnu. Součástí bude i Dobročinný obchůdek a divadlo.

Vánoční kouzlení ve Vida!

Kdy: od soboty 16. prosince do neděle 17. prosince od 12.00

Kde: Zábavní vědecký park VIDA!

Proč přijít: Ve vědeckém parku Vida! se bude víkend před Vánocemi kouzlit. Lidé si vyzkouší například rozpohybovat různé předměty a některé naučí dokonce levitovat. Zjistí také, kdo nosí dárky v cizích zemích. Děti mohou napsat neviditelný dopis Ježíškovi nebo si vyrobit kouzelné svítící přání.

BŘECLAVSKO

Zámecké Vánoce

Kdy: neděle 17. prosince od 15.00

Kde: Zámecká zahrada a nádvoří Břeclav

Proč přijít: Týden před Štědrým dnem zažijí lidé v Břeclavi Zámecké Vánoce. Akce vypukne v neděli 17. prosince od tří hodin odpoledne. Návštěvníci zámecké zahrady a nádvoří se mohou těšit na ochutnávku cukroví, dobrý punč nebo zdobení vánočního stromu. Od 15.30 se uskuteční divadelní představení na arkádách zámku.

Živý betlém ve Staré Břeclavi

Kdy: sobota 16. prosince od 17.00

Kde: začátek průvodu od parku na ul. Gen. Šimka ve Staré Břeclavi

Proč přijít: Slovácký krúžek Stará Břeclav zve na Živý betlém. Součástí akce bude průvod, vánoční tradice i vystoupení na dvoře kulturního domu Na obecní. Průvod vyjde v pět hodin odpoledne od parku na ul. Gen. Šimka ve Staré Břeclavi.

Vánoční galakoncert

Kdy: pátek 15. prosince od 18.30

Kde: Zámecká jízdárna Valtice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Pěvecký sbor Polyfonia z Gymnázia Břeclav hostí po čtyřech letech své přátele z partnerského gymnázia v německém Northeimu. V programu zazní koledy a vánoční písně evropských národů, ale též úpravy muzikálových a populárních písní. Na pódiu se sejde téměř stovka mladých umělců. Svou účastí návštěvníci podpoří mezinárodní studentský projekt.

HODONÍNSKO:

Advent ve Veselí nad Moravou

Kdy: sobota 16. prosince od 16.00

Kde: Veselí nad Moravou

Proč přijít: Lidí zažijí v sobotu 16. prosince v centru města Veselí nad Moravou Vánoční veselí. Program zahrnuje folklorní vystoupení Štěpničky s Malým Zálesím z Luhačovic a Veselského mužského sboru se SLPT Radošov. Na předvánoční atmosféru naladí také děti a dojd ena uvedení historické publikace z ediční řady o historii města.

3. adventní trh v Kyjově

Kdy: neděle 17. prosince od 12.00

Kde: Masarykovo náměstí, Kyjov

Proč přijít: I předposlední adventní neděli si lidé užijí trhy v Kyjově. Od pravého poledne budou v Domě kultury připravené dílničky pro děti. Od 13.00 zde dojde také na promítání pásma krátkých pohádek. Před radnicí od 15.00 zazní české středověké koledy v podání kapely Řemdih a vystoupení skupiny Enable. Chybět nebude ani Ježíškova pošta a fotokoutek.

VYŠKOVSKO

Vánoce na statku

Kdy: sobota 16. prosince od 15.00

Kde: Hanácký statek

Za kolik: děti 50 korun, dospělí 80 korun

Proč přijít: Vánoční dílničky, program s vůní adventu nebo živý hanácký betlém. To vše čeká na návštěvníky Zoo parku Vyškov. Akce s názvem Vánoce na statku se uskuteční v sobotu 16. prosince od třetí hodiny odpolední. K vidění bude i nazdobená stodola Hanáckého statku.

Vánoční koncert s vůní Itálie

Kdy: neděle 17. prosince od 17.00

Kde: Kino Brigáda, Bučovice

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Vánoce s vůní Itálie zažijí návštěvníci v kině v Bučovicích. Koncert nabídne vystoupení skupiny Karel Gott Revival Morava. Dále se na podiu představí Davide Mattioli, Jan a Petr Koudelkovi a pěvecký sbor ZŠ Bučovice.

Vánoční trhy

Kdy: od neděle 17. prosince od 10.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Třetí adventní neděli odstartují na Masarykově náměstí ve Vyškově vánoční trhy. Lidé se mohou těšit na stánky se svařákem, čajem i dalšími dobrotami. Chybět nebudou ani řemeslné výrobky. Největším tahákem je pak vystoupení skupiny Queenie, která od roku 2006 pečuje o pestrý repertoár Freddieho Mercuryho a kapely Queen. Představí se ve čtvrtek 21. prosince. Do Vyškova ale přijedou i další zajímaví umělci. Ve středu 20. prosince od 16.00 do 18.00 bude zpřístupněná také radniční věž.

Vánoční koncert Martina Křížky

Kdy: sobota 16. prosince od 19.00

Kde: Slavkov u Brna

Proč přijít: Předvánoční čas bude patřit vánočním písním v podání Martina Křížky a jeho přátel. Koncert se uskuteční v sobotu 16. prosince od sedmé hodiny večerní. Posluchači se mohou těšit na živou kapelu, dětský sbor a smyčcový kvartet.

ZNOJEMSKO:

Benefiční talkshow Martiny Viktorie Kopecké – Deník farářky

Kdy: pátek 15. prosince od 19.00

Kde: ‌Městské divadlo Znojmo

Za kolik: Vstupné 390 Kč, stání 200 Kč

Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Takový je podtitul talkshow, se kterou oblíbená farářka zavítá do Znojma. V povídání se diváci dozví například, jak vypadá život moderní farářky nebo jaké to bylo protančit se až do finále pořadu Stardance. Akce se uskuteční v pátek 15. prosince od sedmi hodin večer.

Ladovy Vánoce ve Vedrovicích

Kdy: pátek 15. prosince od 17.00

Kde: Vedrovice, na návsi

Proč přijít: Vánoční setkání na Vedrovické návsi nabídne od pěti hodin odpoledne příjemnou předvánoční atmosféru. Lidé se mohou těšit také na vystoupení dětí z místních škol, vánoční výtvarné dílničky v přednáškovém sále Muzea Vedrovice a na jeho dvoře i prodej zabíjačkových specialit.

