Třetí červnový víkend láká na Blanensku na další ročníl Škoda srazu Moravský kras. Hlavním bodem programu je především spanilá jízda. Zámek v Boskovicích ovládne ČaroTaj, při kterém zazní autorské úpravy lidových písní ze Slovácka a Kopanic.

BLANENSKO:

ČaroTaj

Kdy: sobota 15. června od 19.30

Kde: Zámek Boskovice

Proč přijít: Na festivalu Concentus Moraviae budou představeny autorské úpravy lidových písní ze Slovácka a Kopanic. Soubor ČaroTaJ, tvořený zpěvačkami Taťánou Roskovcovou a Jitkou Novotnou, doplněný o Jana Kellera na violoncello, Petra Valáška na basklarinet a Ondřeje Roskovce na fagot, přinese nezaměnitelný hudební zážitek. „Lidové písně Moravy a Čech zanechaly v české klasické hudbě hlubokou stopu a mnoho hudebníků hledá možnost propojování žánrů," informují organizátoři.

18. Škoda sraz Moravský kras 2024 - spanilá jízda

Kdy: sobota 15. června od 17.00

Kde: Blansko a okolí

Proč přijít: Škoda Sraz Moravský kras je mezinárodní automobilový sraz, který je součástí tzv. Moravsko - Slovenského poháru. Letos se koná již po osmnácté. Zájemci uvidí spanilou jízdu aut po Blansku a blízkém okolí v sobotu 15. června od páté hodiny odpolední.

BRNĚNSKO:

Ignis Brunensis + dronová show

Kdy: sobota 15. června od 22.00

Kde: Brněnská přehrada

Proč přijít: V pořadí čtvrtý ohňostroj v rámci Ignis Brunensis rozzáří oblohu nad brněnskou přehradou v sobotu 15. června. Akce vypukne již v deset hodin večer, kdy nad vodu vzlétne 250 dronů a předvedou světelnou show. Název představení je Voda je život. O půl hodiny později už na nebi budou lítat ohňostroje. Téma je Duhová rapsodie.

Dny dopravní nostalgie v Brně

Kdy: sobota 15. června a neděle 16. června

Kde: Brno

Proč přijít: Třetí červnový víkend v Brně bude svátkem pro všechny dopravní nadšence. Ulice zaplní historické vozy a veřejnost bude mít mimořádnou příležitost navštívit areály Dopravního podniku. Dopoledne bude například na náměstí Svobody a v Brandlově ulici patřit výstavě historických vozidel městské hromadné dopravy. Po jejím skončení vyrazí na speciální linky. Tramvaje a autobusy pojedou z náměstí Svobody, trolejbusy ze zastávky Česká. Trasy autobusových a trolejbusových linek z větší části povedou k vozovně Slatina, kde se u příležitosti 155 let MHD v Brně a 75 let trolejbusové dopravy uskuteční den otevřených dveří.

Zážitkový workshop - Chceš poznat jaké je to být policistou?

Kdy: pátek 14. června od 9.00

Kde: Bauerova 5, Brno – Areál SKP Kometa

Proč přijít: Zájemcům se nabídne příležitost poznat, jaké je to být policistou. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje totiž pořádá zážitkový Workshop, kde lidé uvidí, jak to u policie chodí a můžou si i cvičně vyzkoušet tělesné testy pro přijetí.

Závod 1000 mil československých

Kdy: čtvrtek 13. června, sobota 15. června

Kde: Dominikánské náměstí v Brně

Proč přijít: Závod 1000 mil československých se i letos zastaví v Brně, a to hned dvakrát. Ve čtvrtek 13. června a v sobotu 15. června. Právě v sobotu se účastníci budou vracet ze Slovenska přes časovou kontrolu na Dominikánském náměstí v Brně. Zájemci se tak mohou přijít podívat na eleganci historických vozidel vyrobených do roku 1939.

BŘECLAVSKO:

Krojované hody v Kobylí

Kdy: od čtvrtka 13. června do pondělí 17. června

Kde: Kobylí

Proč přijít: ​Přijít nasát místní lidové tradice a folklór mohou lidé v Kobylí na Břeclavsku. Čtvrtek 13.6 bude zahájen tradičním stavěním máje od 17.00 hodin, následovaným posezením u cimbálové hudby Vinica. V sobotu 15.6 již od 7.00 hodin bude zvána celá obec a v 15.30 hodin se z Sokolské zahrady vydá průvod. Nedělní průvod vyrazí od 13.30 hodin ze Sokolské zahrady k 1. stárkovi, s trasou zahrnující několik míst. Pondělí 17.6 začne průvod ze Sokolské zahrady k 2. stárkovi ve 14.30 hodin. V 17.00 hodin se očekává zavádka (obřadní tanec), provázená dechovou hudbou DH Lácaranka.

Písničkový muzikál pro děti - Šmoulové

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Kulturní dům Delta Břeclav

Proč přijít: Malé modré postavičky míří do Břeclavi. Řeč je o šmoulech, kteří přijíždějí se svým písničkovým muzikálem. Děti mohou očekávat pohádkovou atmosféru, pestré kostýmy a i známé písně. Především poznají naživo své oblíbené modré hrdiny. Akce začne v sobotu 15. června od desíti hodin dopoledne v břeclavském kulturním domě.

Benefiční koncert pro speciální školu v Mikulově

Kdy: sobota 15. června 13.00

Kde: Náměstí Mikulov

Proč přijít: Podpořit dobrou věc mohou nejen Mikulovští v polovině června na benefičním koncertu, který má za cíl pomoct dětem ze speciální školy. Od jedné hodiny odpoledne se na mikulovském Náměstí vystřídá hned několik kapel, aby podpořily místní speciální školu. Návštěvníci se tak mohou těšit například na mikulovskou hudební skupinu DenWer, I.V.M., Overdrive nebo na zpěváka Josefa Vališe. Cílem je vybrat 200 tisíc korun.

HODONÍNSKO

Hudební muzejní noc

Kdy: sobota 15. června od 18.00

Kde: Vlastivědné muzeum Kyjov

Proč přijít: Vlastivědné muzeum Kyjov se v sobotu 15. června připojí k celorepublikovému festivalu muzejních nocí. Od 18.00 do 23.00 hodin nabídne návštěvníkům nejen hudební vystoupení čtyř kapel, ale i prohlídku stálé expozice MUSEUM PICTUM a výstavy Vlastík aneb Vzpomínka na nevšedního člověka. Akce je zdarma.

Pohádková zahrada na zámku v Miloticích

Kdy: sobota 15. června od 13.30

Kde: Zámek Milotice

Proč přijít: Zámecká zahrada v Miloticích láká třetí červnovou sobotu do pohádky. Od půl druhé odpoledne se děti i dospělí mohou těšit na pohádkové postavy, skákací hrad i malování na obličej. Vstupné pro dítě je dle pořadatelů sto korun, dospělí zaplatí padesát korun.

VYŠKOVSKO:

Slavnosti jídla ve Vyškově

Kdy: pátek 14. června, sobota 15. června

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Proč přijít: Nachos s čedarem, tortilly, burgery, panini, sendviče, grilované oštěpky nebo třeba valašské frgály a preclíky. Tyto dobroty najdou zájemci ve Vyškově na Masarykově náměstí při Slavnostech jídla od pátku 14. do soboty 15. června. Provozní doba stánků bude v pátek od dvanácti do dvaadvaceti hodin a následující den už od jedenácti do dvaadvaceti. Hudební atmosféru obstarají domácí bigbítové kapely Fernet Blues a Figaro, v sobotu pak například skupina W Band hrající český repertoár. Dorazí i herečka a kuchařka Markéta Hrubešová.

Den princezen a rytířů

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Zámek Slavkov u Brna

Proč přijít: Na zámku ve Slavkově u Brna bude třetí červnová sobota patřit princeznám a rytířům. Rodiče s dětmi tak naživo uvidí krásné princezny, statečné prince a společně zažijí spoustu zábavy. Akce odstartuje v deset hodin dopoledne. Program bude opravdu bohatý a návštěvníci se mohou těšit na spoustu her, turnajů i na princeznu Růženku. Dorazí i známé tváře jako například Sabina Laurinová, Daniel Hůlka nebo Pavel Kožíšek.

ZNOJEMSKO:

Street Food na České

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Znojmo

Proč přijít: Okresní hospodářská komora Znojmo zve na gastronomickou cestu kolem světa, která se uskuteční 15. června 2024 na Horní České ve Znojmě. Provozovatelé bister, kaváren a foodtrucků nabídnou speciality z české, italské, americké, mexické, indické a nepálské kuchyně. Akce slibuje bohatý výběr jídel, nápojů a regionálních produktů.

Drip Festival

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Loucký klášter

Proč přijít: Loucký klášter ve Znojmě se 15. června 2024 stane dějištěm historicky prvního rapového open-air festivalu. Na pódiu vystoupí hvězdy jako Ektor, Hard Rico, PTK a Robin Zoot. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý doprovodný program včetně food trucků a chill out zón.