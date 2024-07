Přesné kopy a tvrdé údery předvádí publiku také dvě jeho kolegyně. Trenér s chrániči má co dělat, aby je utlumil. „Dámy a pánové, tak tato kráska by se o sebe v případě nebezpečí dokázala postarat sama,“ komentuje dunivé rány moderátor akce.

"U této disciplíny kromě techniky hodně rozhoduje váha. V mém případě to byl tak trochu souboj Davida s Goliášem, protože vážím pětasedmdesát kilo a kamion skoro devět tun. Já nejvíc tahal před časem tranzit."

Na úvod tahají siláci bezmála devět tun těžký kamion pomocí popruhů. Do cíle to mají s tímto nákladem asi pětadvacet metrů. Jako první tuto pro laiky extrémní nálož zvládá jednadvacetiletý Vlastimil Němec z obce Paseky na Olomoucku. „Totální příšernost. U této disciplíny kromě techniky hodně rozhoduje váha. V mém případě to byl tak trochu souboj Davida s Goliášem, protože vážím pětasedmdesát kilo a kamion skoro devět tun. Já nejvíc tahal před časem tranzit. Tohle je úplně jiný level a pro mě top výkon. Čeká mě ale ještě pět disciplín a v tom vedru budu po třetí možná vyřízený,“ hlásí vyrýsovaný mladík, který se k siláckým kouskům vrací po jednoleté pracovní pauze.

close info Zdroj: Deník/Jan Charvát zoom_in Tahání kamionu.

A proč si vybral zrovna Strongmana? „Nic jiného mi nejde, tak zkouším tohle. Dělám to tři roky, teď se vracím po roční pauze, kterou jsem měl kvůli práci. “ dodává Němec.

Jeho výkonu tleská v publiku také Filip z Boskovic. „Je to něco neuvěřitelného. Jsou dobří. Já bych se do něčeho podobného s mojí fyzičkou a postavou rozhodně nepouštěl. Všichni závodníci mají můj obdiv. Ještě v tom šíleném vedru. Moc se těším na převracení pneumatiky, která má skoro čtyři sta kilo, to mě zajímá,“ říká muž.

"Na benči zvednu pětaosmdesát kilo. Přítel dělá Strongmana, tak do toho jdu taky. Nejvíc se mi na tom líbí překonávaní sebe sama a posouvání vlastních schopností. Největší obavy mám z tahání aut, protože to jsem si nevyzkoušela."

Pozadu v sobotu nezůstávají ani ženy. S americkým teréňákem RAM se čtyřkolkou na korbě a řidičem si Kristýna Brožková poradí jako nic. Části mužského publika padá čelist a diváci nasucho polykají. Ta holka má ale páru! Auto má kolem tří tun. „Dřív jsem závodně tancovala a jezdila i na světové soutěže. Posilování se věnuji asi šest sedm let, z toho druhým rokem dělám silový trojboj. Na benči zvednu pětaosmdesát kilo. Přítel dělá Strongmana, tak do toho jdu taky. Nejvíc se mi na tom líbí překonávaní sebe sama a posouvání vlastních schopností. Největší obavy mám z tahání aut, protože to jsem si nevyzkoušela,“ říká devatenáctiletá dívka.

Velký aplaus v odpolední výhni sklízí i boskovická ikona silových disciplín Michal Krátký, který pracuje jako policista. „Už čtyři roky nezávodím. Když se nikdo nebude dívat, tak se možná hecnu. Celá soutěž by mi doma už asi neprošla,“ směje se rozložitá muž, který v Boskovicích silácké klání pořádá už po jedenácté. Mimo soutěž jen tak roztlačí na popruzích kamion a do cíle ho dostane ve velmi solidním čase.

Výtěžek Boskovického Strongmana 2024 podle něj poputuje na dobrou věc. „Věnujeme ho na podporu pacientů onkologického oddělení v Dětské nemocnici v Brně,“ upřesňuje Krátký.

close info Zdroj: Deník/Jan Charvát zoom_in Disciplína převalování pneumatik. A to už se pozvolna rozbíhá další disciplína. Převalování obřích pneumatik. Závodníci mají časový limit jednu minutu. Muži musí převrátit gumu o hmotnosti kolem tří set šedesáti kilogramů, ženy pak zápolí s poloviční hmotností. „Nejnáročnější je za mě kombinace tolika disciplín a počasí. Od řeky jde sice chládek, ale na place žhne pořádně. Závodníci musí dodržovat pitný režim a dobře rozložit síly,“ říká na závěr Krátký a odchází dohlížet na další výkony siláků.