Poslední víkend v tomto roce bude patřit silvestrovským oslavám. V blanenském kině si odpoledne užijí dospělí i děti. Přijede sem totiž kouzelník a dojde dokonce na balónkovou show. Speciální promítání zase chystá Letní kino Boskovice. Zde kromě pohádek budou lítat ohně.

Poslední den v roce se v Boskovicích jako tradičně promítaly pohádky. | Foto: Se souhlasem Moniky Šindelkové.

BLANENSKO:

Kouzelný silvestr v kině

Kdy: neděle 31. prosince od 15.00

Kde: Kino Blansko

Za kolik: 120 korun/děti, 150 korun/dospělí

Proč přijít: Kouzelný silvestr v kině představuje kombinovanou zábavu pro celou rodinu. Program začíná ve tři hodiny odpoledne animovaným filmem Tonda, Slávka a kouzelné světlo, následovat bude kouzelnické vystoupení a balónková show v 16.45. Večer zakončí ohňostroj před kinem. Cena vstupenek je 120 Kč pro děti a 150 Kč pro dospělé.

Silvestrovské promítání v letním kině v Boskovicích

Kdy: neděle 31. prosince od 17.00

Kde: Letní kino Boskovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na každoroční silvestrovské promítání také letos láká letní kino v Boskovicích. Od páté hodiny odpolední si návštěvníci užijí promítání animovaných pohádek. O hodinu později dojde na fire show skupiny Novus Origo.

BRNĚNSKO:

Kouzelné Vánoce

Kdy: pátek 29. prosince od 17.00

Kde: Dělnický dům Židenice

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V Dělnickém domě v Židenicích se uskuteční interaktivní vánoční představení zaměřené na rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na písničky, koledy a různá vánoční překvapení. Program zahrnuje lyžování, sáňkování, zpěv a stavění sněhuláka. V případě nedostatku sněhu ho Majda s Petrem vyčarují přímo na místě. Organizátoři zaručují, že nebude chybět koulovačka ani živý Betlém. Děti si také budou moci zahrát na Orffovy nástroje. Představení je určeno pro celé rodiny s dětmi ve věku 3–10 let.

Silvestrovský den v Rosicích

Kdy: neděle 31. prosince od 10.00

Kde: Rosice, zámek

Proč přijít: Konec roku oslaví sportovci v Rosicích silvestrovským během. Tradiční akce startuje v deset hodin dopoledne na SVČ Rosice. Běžci vyběhnou z nádvoří rosického zámku. Trasa měří necelé tři kilometry a účastníky na jeho konci čeká horká polévka a čaj.

Zdroj: Tereza Hálová

The Very Best of Abba

Kdy: sobota 30. prosince od 20.00

Kde: Besední dům, Brno

Proč přijít: Poslední prosincovou sobotu zazní v Besedním domě Brno největší hity legendární skupiny ABBA. Repertoár zahrnuje písně jako "Dancing Queen", "Money Money Money", "SOS", "Waterloo", "Mamma Mia", "Thank You For The Music", "The Winner Takes It All", "Fernando" a další. Akce slouží jako předčasná oslava Silvestra a je určena pro všechny příznivce této švédské popové skupiny.

Zdroj: Youtube

Tichý ohňostroj

Kdy: pondělí 1. ledna od 18.00

Kde: Areál fotbalového hřiště, Brno-Bosonohy

Proč přijít: Nový rok mohou lidé přivítat v areálu fotbalového hřiště. Městská část Brno-Bosonohy zve na novoční tichý ohňostroj s hudbou. Chybět nebude svařát, čaj, ani občerstvení.

BŘECLAVSKO

Retro silvestr

Kdy: neděle 31. prosince od 20.00

Kde: Sokolovna v Charvátské Nové Vsi

Proč přijít: Oslavu silvestra připravil na poslední den letošního roku TJ Sokol v Charvátské Nové Vsi. Zábavu letos pořadatelé pojali v retro stylu. Začne v osm hodin večer a potrvá do nočních hodin. K dobré náladě a tanci zahraje ty správné retro kousky DJ Ital. Vstupné je v předprodeji 250 korun, na místě pak 300 korun.

Silvestr v Mikulově

Kdy: neděle 31. prosince od 22.00

Kde: Náměstí, Mikulov

Proč přijít: K přivítání prvního dne roku 2024 se v Mikulově sejdou lidé na Náměstí. „Od deseti hodin večer do dvou v noci zde bude otevřený vyhřívaný stan, kde se návštěvníci mohou ohřát a zakoupit drobné občerstvení. K poslechu zahraje kapela,“ zvou pořadatelé.

HODONÍNSKO:

Novoroční ohňostroj

Kdy: pondělí 1. ledna od 15.45

Kde: Hodonín, Masarykovo náměstí

Proč přijít: Masarykovo náměstí v Hodoníně provoní už tradičně prvního ledna česnečka. Na novoroční občerstvení a setkání s přáteli v centru města mohou zájemci vyrazit v pondělí před čtvrtou hodinou odpoledne. Přibližně o hodinu později pak dojde na slavnostní projev starosty města a chybět nebude ani novoroční ohňostroj. Ten se nad večerním náměstím rozzáří kolem páté hodiny odpoledne.

Guláš párty a loučení se starým rokem

Kdy: neděle 31. prosince od 15.30

Kde: Masarykovo náměstí, Kyjov

Proč přijít: Guláš Párty aneb Kyjov se loučí s rokem 2023 a vítá rok 2024. Takový je název oblíbené akce, která se o silvestrovském odpoledni koná na Masarykově náměstí v Kyjově. Bohatý program odstartuje v půl čtvrté odpoledne koncertem skupiny Návrat. Následovat bude silvestrovský guláš, promítání pro děti a diskotéka s DJ Paulem Crossem. Oblíbený ohňostroj je v plánu na šestou večer a ještě před ním popřeje obyvatelům Kyjova starosta města.

VYŠKOVSKO:

Silvestrovský sraz čtyřkolek a moto

Kdy: neděle 31. prosince od 13.00

Kde: náměstí Svobody, Bučovice

Proč přijít: Motoklub Vícemilice zve na silvestra na tradiční Silvestrovský sraz čtyřkolek a moto. Motorkářské rozloučení s rokem 2023 začne v jednu hodinu odpoledne na náměstí Svobody v Bučovicích. Na programu bude prohlídka strojů, rozhovory, svezení dětí i dospělých. Akci zakončí spanilá jízda a vyjížďka po okolí.

Zdroj: Youtube

Silvestrovský ohňostroj, Slavkov u Brna

Kdy: neděle 31. prosince od 20.00

Kde: Slavkov u Brna, Palackého náměstí

Proč přijít: Zájemci se poslední den v roce sejdou na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna při slavnostním odpálení silvestrovského ohňostroje. Program začne v osm hodin večer. S přáteli a známými si zde Slavkované popřejí všechno nejlepší do roku 2024. Silvestrovské setkání se koná za každého počasí.

Zdroj: Youtube

ZNOJEMSKO:

Silvestr na náměstí

Kdy: neděle 31. prosince od 17.00

Kde: ‌Masarykovo náměstí, Znojmo

Proč přijít: Podvečerní program pro děti chystají na silvestra ve Znojmě. „V pět odpoledne vypukne koncert Adély Křivanové. Od sedmé hodiny večerní přijde na řadu pohádkový ohňostroj,“ pozvali na program na Masarykově náměstí ve Znojmě pořadatelé.

Večerní baterkové prohlídky

Kdy: sobota 30. prosince od 17.00

Kde: Zámek Miroslav

Proč přijít: Poslední sobotu roku 2023 otevře Miroslavský zámek své brány pro speciální večerní prohlídky za svitu baterek. Návštěvníci mohou zámek prozkoumat během čtyř termínů, a to v 17.00, 17.30, 18.00 a 18.30 hodin, kde je čeká setkání se strašidly a historickými postavami. Pro účast na prohlídce je nutné, aby návštěvníci měli vlastní baterku.

(Přehled je bez záruky. Některá města ohňostroje na poslední chvíli ruší.)