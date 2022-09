Místní ji chtějí opravit a využít jako obecní dům na pořádání kulturních akcí. „Ano, slyšela jsem o tom. Pokud se podaří sehnat peníze na opravu, je to dobrý nápad. Budova chátrá,“ říká ze zahrádky jedna z místních obyvatelek Jana Žižková.

ANKETA: Jaké je pro vás v současnosti největší téma v obci, kde žijete?

Jako dobrý záměr to vidí i Věra Krejstová, která čeká ve středu obce s kamarádkou na autobusové zastávce na pojízdnou prodejnu s pečivem. „Do Stvolovské rychty už stejně moc lidí ke konci nechodilo, tak proč budovu nevyužít jinak? Na kulturní akce je to ideální místo,“ tvrdí žena.

V budově před několika desítkami let fungovala jednotřídka a mateřská škola. Později obec po přestavbě objekt pronajímala jako restauraci. „Teď jsme se rozhodli jít jinou cestou. Bez dotace si ale nemůžeme nákladnou přeměnu dovolit. Na úřadu už máme žádost o stavební povolení, na podzim by se měly vypisovat dotace,“ informuje o záměru starostka Stvolové Oldřiška Kořístková.

Ve vesnici místní nemají k dispozici větší prostory, kde by se mohli scházet. Obecní úřad a knihovna jsou příliš malé. „Kromě různých kulturních akcí bychom obecní dům rádi využili i pro děti. Například pro dílničky. A časem se prostory dají nabídnout i pro služby,“ nastiňuje plány do budoucna starostka.

Ta zmíněnou obec vede už přes třicet let. O tamní kroniku se pak stará od konce sedmdesátých let. Patří tak ke služebně nejstarším starostům v regionu. V nadcházejících komunálních volbách ještě na společné kandidátce nezávislých kandidátů figuruje, ale podle svých slov by už úřad ráda předala vhodnému nástupci. „Starosta na malé obci musí umět všechno. Postavit se ke každé práci. Jak za počítačem, tak rukama. Často je to nevděčný úkol, ale já pro obec vždy pracovala ráda a srdcem. Jsem patriotka,“ říká Kořístková.

POHLED DO HISTORIE

První písemná zmínka o obci se objevuje už v roce 1317. Stvolová se rozprostírá na severním okraji okresu Blansko. Z části tvoří hranici se sousedním Pardubickým krajem. Je vzdálená šest kilometrů od města Letovice a třicet kilometrů od Blanska. Obcí vede železniční trať Česká Třebová – Brno a státní silnice I/43. Skládá se ze tří částí: Stvolová, Vlkov a Skřib. Do roku 1849 podléhala správě letovické vrchnosti. Od roku 1850 byly osady Stvolová, Skřib, Vlkov a Vilémov připojeny k obci Rozhraní. Od roku 1880 ke Stvolové patřilo i Rozhraní s Vilémovem, které se v roce 1890 odtrhlo a vytvořilo vlastní obec. V roce 1986 byla obec připojena k Letovicím a v roce 1990 se opět osamostatnila. Aktuálně v ní žije 163 lidí.

Ve funkci byla neuvolněná. Starostování stíhala při práci poštovní doručovatelky. „Jsme obec s malým rozpočtem, kolem dvou milionů. Kdybych byla ve funkcí uvolněná, byla by nezanedbatelná část rozpočtu pryč,“ má jasno.

A jak zpětně hodnotí krok, kdy se před dvaatřiceti let Stvolová odtrhla od sousedních Letovic? Tehdy v roce 1990 Kořístková stála poprvé v čele obce. „Z mého pohledu to byl dobrý krok. Na okrajové části by město mělo málo peněz. Takto jsme v lepší pozici a máme šanci dosáhnout na řadu dotací. Myslím, že se toho za ty roky podařilo docela dost,“ uzavírá. Zmiňuje například investice do vodních zdrojů a vodovodů. Na stole je nyní aktuálně vize odkanalizování obce.

Předvolební reportáž Deníku: Proč právě Stvolová?



Stvolová je malá obec na severní periferii Blanenska. Osmdesát domů, zhruba sto šedesát obyvatel. Rozděluje ji tah Brno-Svitavy. Více než tři dekády je spojená se jménem starostky Oldřišky Kořístkové. Stejný časový úsek také uplynul od doby, kdy se Stvolová odtrhla od sousedního města Letovice.



Klobouk dolů tehdy i nyní za odvážný krok do neznáma a výdrž. Bez aparátu úředníků a zásadní finanční podpory. Ukazuje se, že i s horšími kartami se může hrát solidní partie. Bez značné dávky patriotismu a na úkor volného času a ještě při zaměstnání se však práce neuvolněného starosty v malé vesnici dělat nedá.



Jan Charvát, reportér Blanenského Deníku