„Rozumím tomu, že šly ceny vstupních energií raketově nahoru a teplo se musí zdražit. Zálohy nám ZT energy zvedla už několikrát. Vadí mi ale, že z informací co mám, tak město a také bytové jednotky neměly od provozovatele kotelen potřebná data o tom, zda je koncová cena pro zákazníka odpovídající. Přitom to bylo podáváno tak, že má město nad cenou tepla nějakou kontrolu. Nevidím do toho, ale přijde mi, že je to podobné jako s předraženým benzínem, kde se chce také někdo napakovat,“ říká na blanenském sídlišti Sever jeden z místních Martin Fořtík.

ANKETA: Jak by mělo Blansko postupovat v otázce centrálního zásobování teplem?

Podle řady lidí, které Deník Rovnost v ulicích Blanska oslovil, má město soustavu kotelen provozovat samo. Tak jako před několika lety, byť nakrátko. „Nechápu, proč město investovalo do obnovy rozvodů a kotelen v minulosti tak šíleně vysoké částky, aby to vše ve finále pronajala soukromníkovi. Rozumím, že jsou na to potřeba odborní pracovníci a zázemí, které město nemá, ale i tak mi to nedává smysl. Za mě je to špatně,“ přidává se muž ze sídliště Písečná, který si přeje zůstat v anonymitě.

Některé náležitosti uzavřených smluv nyní město řeší s právníky. Od předčasného vypovězení kontraktu nakonec ustoupilo. Obrátilo se na Energetický regulační úřad. Navrhovalo zahájení sporného řízení a také vydání předběžného opatření, které by zafixovalo původní cenu tepla do doby, než úřad zmíněný postup provozovatele kotelen prověří. Ani k jednomu však nedošlo, protože ZT energy se zahájením řízení nesouhlasila.

„Pokud by byl navrhovatelem spotřebitel, souhlas protistrany potřeba není. A není vyžadován ani ve všech případech, kdy je navrhovatelem právnická osoba. U sporu ohledně plnění povinností ze smlouvy, pokud navrhuje zahájení právnická osoba, ale protistrana musí s touto formou řešení souhlasit,“ vysvětluje mluvčí úřadu Michal Kebort.

Podle jednatele ZT energy Svatopluka Nezvala bylo loňské zvýšení ceny na místě, a to v souvislosti s krachem dodavatele plynu a jeho několikanásobným zdražením. Dodává, že město si nárokuje práva, která mu podle uzavřených smluv nenáleží.

„Zejména právo určovat cenu tepla v soustavě centrálního zásobování teplem. A právo schvalovat navýšení ceny tepla a výše záloh v případě navýšení ceny plynu. O tom, že taková práva nemá, se může každý přesvědčit v registru smluv přístupném na internetu,“ tvrdí Nezval.

Má za to, že město Blansko může jednostranně ukončit svůj odběr ze sítě kotelen. Z jeho pohledu by to ale nemělo žádný vliv na to, že společnost ZT energy by nadále provozovala soustavu centrálního zásobování teplem v Blansku. A dodávala z ní teplo všem ostatním odběratelům.

Blanenští nedávno založili energetický výbor, který zastupitelstvu doporučil vypsat výběrové řízení na nového provozovatele sítě blanenských kotelen. Ten je může převzít nejdříve od 1. ledna 2024. „Ceny elektřiny a plynu na trhu, které raketově rostou, jako vstupů do centrálního zásobování teplem, ovlivnit neumíme. Připouštím, že jednání se současným provozovatelem je v mnoha ohledech obtížné. Vím, že řada kritiků poukazuje na to, že kotelny má provozovat město. Mají ale spočítáno, kolik by stál případně provoz nového odboru a kvalifikovaní pracovníci?" dodává druhý blanenský místostarosta Ivo Polák.

Centrální zásobování teplem. Toto slovní spojení působí v Blansku už několik měsíců jako rozbuška. Část místních spílá radnici, že před časem pronajala síť kotelen soukromé firmě. Dokud jí nezkrachoval klíčový dodavatel, ohřívaly si blanenské domácnosti byty a vodu za jednu z nejpříznivějších cen v republice. Po skokovém nárůstu cen energií je ale vše jinak. Na město se lidé zlobí hlavně kvůli tomu, že slibovalo kontrolu nad cenou koncovým zákazníkům. Napadají mizerně nastavené smlouvy a nákladnou poradenskou firmu. Nejvíce to vše rezonuje na sociálních sítích. Ale to není řešení. Pokud chtějí lidé změnu, musejí být slyšet naživo. Třeba na zastupitelstvech nebo v konstruktivním dialogu s radnicí. A také případně přijít k volbám a dát svůj nesouhlas se stávajícím stavem jasně najevo.



Jan Charvát, redaktor Blanenského Deníku