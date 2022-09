Zdeněk Žižka.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Zdeněk Žižka

Chalupář

Pro mě je největší téma to, že kolem naší chalupy začala jezdit nákladní auta se dřevem. Dost mě to štve. Schválně jsem to jednou počítal a bylo to sto souprav za měsíc. Jezdí po mostě, který měl dřív nosnost pět tun. Z nějakého záhadného důvodu má nyní nosnost 27 tun.

Barák není stavěný na takový provoz. Ve zdech jsou praskliny. Když jsem si přečetl vyjádření od policie, tak jsem tomu nevěřil. Chápu, že se dřevo po kůrovcové kalamitě musí někudy odvézt, ale přece kvůli tomu nepřijdu o chalupu.