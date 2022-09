Patrik Plhoň.Zdroj: Deník/ Redakce

Patrik Plhoň

obyvatel Boskovic

Určitě jsem zastáncem propracovaného projektu, který pojme komplexně celý areál Červené zahrady. Ne jen samotnou sportovní halu. Prostě žádná rychlokvaška. Je to něco, co tu bude stát desítky let. Rád bych, aby to nebylo zaměřené jen na několik sportů, ale aby tam našlo vyžití co největší spektrum lidí. To samé platí o sportovní hale. Já bych tam třeba velmi rád měl lezeckou stěnu a v areálu také atletický ovál. Samozřejmě je to o penězích. A také potřebách lidí. Možná po volbách a v dnešní turbulentní době budou ve městě úplně jiné priority a sportoviště půjdou stranou.