Emil Pernica

opoziční zastupitel

Navrhovali jsme dvě řešení. Krátkodobé, aby město při skokovém zdražení lidem doplatilo rozdíl mezi schválenou a reálnou cenou za GJ z rozpočtu. Dlouhodobé řešení je pak převzetí centrálního zásobování teplem zpět do režie města. Šokuje mě, že vládnoucí koalice chce jen změnit soukromého provozovatele. Nemyslím, si by provoz kotelen pod městem stál tak astronomické částky, že by to nebylo lepší řešení než dosud.

Komunální volby: Drahé teplo? Ať kotelny provozuje město, tvrdí část Blanenských