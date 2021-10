Volby v Kuničkách: napřed na pivo, pak k urně, mají muži jasno

/FOTO/ Když se chceš něco dozvědět, běž do hospody. To samé platí i u voleb. V pátek v podvečer však v Kuničkách na Blanensku stačí zůstat před tamním lokálem a příchozí je hned v obraze. Zatímco vedle v kulturním domě je v sále, kde se volí, komorní atmosféra, o kousek dál to bzučí jako ve včelím úle. Cinkot půllitrů a smích. „Já se chystám volit až zítra. Přece tam nepůjdu takhle špinavý v montérkách, ne?“ hlásí na schůdcích před hospodou jeden z místních Michal Šebek.

V Kuničkách na Blanensku přišla v pátek do sedmé hodiny večer téměř polovina všech voličů v obci. | Foto: Deník/Jan Charvát