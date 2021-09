Zdroj: DeníkFinský vzdělávací systém je kvalitní i proto, že není předmětem politického soupeření a nemění se podle toho, kdo právě vyhrál volby. Pokud by platilo to, co v debatě Deníku deklarovali Ivan Bartoš, Petr Fiala a Andrej Babiš, je české školství na dobré cestě. Zcela výjimečně se shodli na tom, zda a jak by se mělo učit o sexuálních menšinách, na podobě inkluze i obsahu výuky.

Jistou míru respektu projevili už v úvodní otázce, kdy měli říct, čeho si na svých soupeřích váží. „U pana předsedy Fialy je to kultivovanost a klid, se kterým vstupuje do debat i řešení problémů třeba v době covidu. U pana Babiše je to určitě jeho nasazení. Škoda, že nejde vždycky tím směrem, který by byl ve prospěch České republiky,“ sdělil šéf Pirátů Bartoš.

Čeho si Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala váží na svých soupeřích:

„U pana Bartoše oceňuji energii, u pana Babiše pracovitost,“ lakonicky prohlásil předseda ODS Fiala. „U obou soupeřů si cením schopnosti vyjadřovat své myšlenky a komunikaci,“ přidal se lídr ANO Babiš.

Konec biflování

Všichni uvedli, že obsah výuky se musí proměnit, ubrat na rozsahu učiva, biflování nahradit tvůrčím přístupem, interaktivním vyučováním a hlavně informační gramotností. „Talent je důležitý, škola by ho u každého žáka měla identifikovat a rozvíjet ve prospěch celé společnosti,“ řekl Babiš.

Co by podle trojice kandidátů na premiéra mělo být náplní výuky:

Fiala doplnil: „Máme obrovské množství memorování, děti se zbytečně učí data a informace, protože rychleji, než jim to řekne paní učitelka, si to najdou někde na internetu.“

Ivan Bartoš jim dal za pravdu: „Kromě platů pedagogů a perspektivy tohoto povolání je zcela zásadní, s jakou výbavou jde člověk do života nebo na vysokou školu. Tomu se musí přizpůsobit obsah učiva pro 21. století.“

Inkluze ano, ale jinak

Podobné hodnocení zaznělo i v případě inkluze. Tu vnímají jako správnou, ale v Česku chybně zavedenou. „Nedivím se výsledku dotazníku Deníku, kdy ji chce zrušit 70 procent čtenářů. Lidé s tím mají špatné zkušenosti. Systém potřebuje zásadní změny, ať je to podpora školám, dlouhodobé financování nebo úzká spolupráce poradenských služeb se školskými institucemi,“ řekl Bartoš.

Je inkluze tou správnou cestou? Co říkají lídři tří nejsilnějších volebních uskupení:

Exministr školství Petr Fiala podotkl, že za jeho působení inkluze probíhala zcela přirozeně. „Postupně jsme do hlavního vzdělávacího proudu začleňovali děti s hendikepem, které na to měly předpoklady.“ Medvědí službu inkluzi podle něj prokázali sociální demokraté, kteří na to šli „ideologicky, nikoliv odborně“.

Citoval i závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, podle něhož 32 miliard z národních a evropských peněz nebylo utraceno rozumně a hendikepovaným žákům se dostatečně nepomohlo. „Nebude to fungovat v přetížených třídách, kde není dostatek speciálních pedagogů a asistentů, ale platí, že každé dítě, které má předpoklad studovat v normální třídě, tam má být,“ zdůraznil.

Bude Plaga pokračovat?

Babiš potvrdil, že inkluze neměla šťastný start. „Místo nastavení funkčního systému navalila na školy další povinnosti a vznikla z toho pachuť. My jsme se soustředili na to, aby pedagogové, kteří se věnují dětem v rámci inkluze, byli kvalitní a motivovaní. V tomto směru se to postupně upravuje a myslím, že za pana ministra Plagy to jde správným směrem,“ míní premiér.

Ačkoli pochvala zazněla, Andrej Babiš odmítl sdělit, zda by ho znovu jmenoval ministrem školství. „Robert Plaga byl velice dobrý ministr, oblíbený u Pirátů, proto vlastně do svého programu opsali Strategii 2030, kterou on připravil. Je oblíbený i u nás, udělal plno práce. Zda bude znovu ministrem, se ptejte až po volbách,“ řekl Babiš. Ivan Bartoš připustil, že Plaga byl „jedním z nejlepších ministrů této vlády“, ale stejně jako Petr Fiala by ho do své vlády nepřizval. Vlastních odborníků prý mají dost.

Sexuální výchovu není třeba měnit

Anketní otázka Deníku, zda a jak by se mělo učit o sexuálních menšinách, obsahovala i nekorektní až bizarní možnost, že pokud ano, tak jako o nemoci či abnormalitě. Tu si vybralo sedm procent čtenářů. „Možná to jsou lidé, kteří procházeli vzdělávacím systémem dřív a škola jim potřebné informace nepředala, za komunistů ani nemohla,“ komentoval to Bartoš.

Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala k tematice sexuálních menšin ve výuce:

Jinak ale kandidáti na premiéra v této věci nevidí problém. „My nejsme Maďarsko ani Polsko. Naše společnost je mnohem tolerantnější a celková diskuse ve společnosti je opravdu jiná. Pokud já mám informace, sexuální výchova na školách docela dobře funguje,“ míní Fiala.

S tím souhlasil i Babiš. „Forma výuky v tomto směru má být informativní, ale ne propagující,“ dodal s připomínkou, že do výuky by se neměly plést neziskovky. Bartoš je přesvědčen, že porozumění je jedna ze základních hodnot, kterou bychom měli dětem předávat: „Ve školách by se mělo hovořit o tom, že ve společnosti jsou lidé chudí, hendikepovaní i s jinou sexuální orientací. A všichni jsou jedni z nás.“

Příští premiérská debata se uskuteční příští středu v 10.00 hodin a jejím tématem bude covid.