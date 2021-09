Polovina Čechů se podle průzkumu společnosti STEM obává, že opatření v souvislosti s Green Deal znevýhodní český průmysl a ohrozí pracovní místa. Není to nic překvapivého, když víme, že ČR je jednou ze tří nejprůmyslovějších evropských zemí a průmysl se na tvorbě hrubého domácího produktu podílí 30 procenty. Přesto si 85 procent dotázaných myslí, že státy EU by měly na dosažení uhlíkové neutrality úzce spolupracovat. Jsme ale ochotni na této vizi také aktivně spolupracovat?

Premiér Andrej Babiš, který se ke klimatickým závazkům evropských lídrů připojil, uvedl, že v EU bude bojovat proti návrhu skoncovat s výrobou klasických aut.

„Není to možné. My tu přece nemůžeme nadiktovat to, co vymysleli zelení fanatici v Evropském parlamentu, jehož součástí jsou Piráti, kteří vůbec nezvládají ani dopravu v Praze,“ řekl v rozhovoru pro iDnes. Dodal, že evropští politici, kteří o podobných zákazech rozhodují, nemají ponětí o normálních lidech a jejich životech. Podle něj nebude Česko na elektrická auta dávat žádné dotace, ale podpoří výstavbu infrastruktury.

Jak ovšem zdůraznil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar v ČT, nebudou to na prvním místě politici, kteří o tom budou rozhodovat. Klíčové slovo budou mít automobilky, banky a také spotřebitelé. Ti všichni si podle něj vynutí přechod k elektromobilitě, která by se během příštích patnácti let měla zbavit negativních doprovodných jevů, jež má nyní (vysoká cena, malá dojezdová vzdálenost, nedostatek nabíjecích stanic, recyklace baterií).

Zároveň připomněl, že uhlíkovou neutralitu do roku 2050 mají za cíl i USA, Japonsko nebo Jižní Korea. Čína ho chce dosáhnout do roku 2060.

Špicar i většina českých politiků zmiňují nutnost vyjednat uznání jádra jako bezemisního zdroje při výrobě elektřiny a dočasné využívání plynu místo končícího uhlí především v teplárenství.

