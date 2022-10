Že práce, kterou pro region dělám, má smysl. Mám radost, že se posledních šest let zúročilo a lidé z Blanenska mi dali opět důvěru. Za to jim všem děkuji. Kdybych pracovala špatně, tak ty hlasy nedostanu. Nejsem lékařka nebo starostka většího města. V Senátu nemám lidi na okrese až tak čím oslovit. To je pro mě velké zadostiučinění a zároveň i závazek do další práce.

Rozdíl byl ve finále po sečtení hlasů ale značný. Ve druhém kole jste získala dvě třetiny hlasů…

Původně jsem počítala s výsledkem kolem pětapadesáti procent, takže je to výrazně nad plán. Když se zpětně podívám na hlasování v jednotlivých obcích, tak mě lidé volili v místech, která jsem navštěvovala. Nebo jim tam s něčím pomohla. Ať už se jednalo o problematiku odpadních vod, mobilního signálu nebo obce, kde se řeší nová silnice I/73.

Máte za sebou hektické týdny v terénu. Bylo něco, co vás při kampani zaskočilo?

Jak už jsem říkala po prvním kole. Ve druhém jsem čekala popravdě někoho jiného než pana Žirovnického. Například starostu Kuřimi nebo Kunštátu, kteří jsou v regionu více známí. Myslím, že kampaně ostatních soupeřů na Blanensku proběhly podle mého ve férovém duchu. Když pominu některé místy až nevkusné komentáře lidí na sociálních sítích, to je ale fenomén dnešní doby. Ale nebylo to zase v nějaké větší míře a divoké, naštěstí.

Na co se nyní budete nejvíce v Senátu soustředit v souvislosti s Blanenskem?

Největší výzva je pro mě stále příprava výstavby silnice I/73. Je to běh na hodně dlouhou trať. Ale je potřeba vytrvat a tlačit ten projekt dál. Postupně krok za krokem. Vím, jak to chodí na úřadech. Spousta lidí se na to dívá přes prsty, tvrdí, že se nic neposunuje a zůstává jen na papíře. A že na to nebudou stejně peníze. Jsem optimista i s ohledem na aktuální informace k rozpočtu na nové rychlostní silnice a dálnice. Věřím, že úsek Bořitov – Svitávka brzy získá stavební povolení. O to s větší chutí se do toho zase vrhnu.

A další témat úzce spojená z regionem, kde žijete?

Celkově doprava. To na Blanensku není jen I/73, ale také železnice. A hlavně obslužnost obcí a stav silnic druhé a třetí třídy. Tam je pořád co zlepšovat. Dál se chci věnovat také problematice čištění odpadních vod v malých obcích a špatnému mobilnímu signálu, který komplikuje život v řadě míst.