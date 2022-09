V podobném duchu se vyjádřil i Antonín Žirovnický. „Děkuji všem voličům za podporu a hlasy v prvním kole senátních voleb. Se ziskem 18 % hlasů jsem díky vám postoupil do druhého kola,“ uvedl na sociální síti.

Jeho postup do druhého kola Vítkovou překvapil. „Ve druhém kole senátních voleb jsem popravdě spíš čekala osobnosti, které jsou v regionu více známé. Starostu Kuřimi pana Sukalovského nebo kunštátského starostu pana Wettera. U voličů mohl zabodovat za Piráty také Filip Vítek,“ dodala Vítková.

Střídání stráží v Boskovicích? Vládnoucí Spolu skončilo až třetí, vyhrála Změna

K urnám dorazilo v obvodu 49, Blansko celkem bezmála 48 procent voličů. Kromě okresu Blansko volili lidé do Senátu i v části okresu Brno-venkov. V obcích Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice, Vranov. „Komunální ani senátní volby nevynechám. Za mě je to důležitá věc. Jako občan Blanenska bych uvítal, aby senátor kopal za přímé silniční spojení z Blanska do Boskovic. A také obchvat Lipůvky,“ řekl Deníku Rovnost například Aleš Buřík z Blanska.

Druhé kolo senátních voleb je na programu v pátek 30. září a v sobotu 1. října. Prvním senátorem za Blanensko se v roce 1996 stal za sociální demokraty tehdejší blanenský starosta Libor Pavlů. Po dvou letech ho vystřídal někdejší lidovecký poslanec a také krátce ministr bez portfeje Stanislav Bělehrádek. V letech 2004 až 2010 působil za občanské demokraty jako senátor na Blanensku podnikatel a starosta Lipůvky Vlastimil Sehnal. V následujících šesti letech ho pak v barvách sociální demokracie vystřídal někdejší reprezentant v silniční cyklistice a olympionik Jozef Regec z Černé Hory. Posledních šest let byla ve zmíněném volebním obvodu senátorkou Jaromíra Vítková z KDU-ČSL.

Senátní volby, obvod 49 Blansko

* Volební účast: 47,57 %

* Postup do druhé kola (30. září a 1. října): Jaromíra Vítková (KDU+ODS+TOP 09) 15 061 hlasů, Antonín Žirovnický (ANO) 8 774 hlasů.

* Výsledky hlasování:

1. Jiří Rokos (SPD) 5 043 hlasů 10,30 %

2. Antonín Žirovnický (ANO) 8 774 hlasů 17,93 %

3. Martin Sklář (Soukromníci) 2 617 hlasů 5,35 %

4. Filip Vítek (Piráti) 5 366 hlasů 10,97 %

5. Drago Sukalovský (STAN) 6 290 hlasů 12,85 %

6. Jaromíra Vítková (KDU+ODS+TOP 09) 15 061 hlasů 30,79 %

7. Zdeněk Wetter (ČSSD) 5 764 hlasů 11,78 %