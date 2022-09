Případné druhé kolo se uskuteční o týden později. „Komunální ani senátní volby nevynechám. Za mě je to důležitá věc. Svého kandidáta na senátora už vybraného mám. V komunálních volbách ještě váhám. Jako občan Blanenska bych uvítal, aby senátor kopal za přímé silniční spojení z Blanska do Boskovic. A také obchvat Lipůvky,“ řekl Deníku Rovnost Aleš Buřík z Blanska.

Senátoři na Blanensku

Libor Pavlů (1996 – 1998)

Stanislav Bělehrádek (1998 – 2004)

Vlastimil Sehnal (2004 – 2010)

Jozef Regec (2010 – 2016)

Jaromíra Vítková (2016 – 2022)

Do volebního obvodu číslo 49 spadá celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice a Vranov. „Komunální volby jsou obecně navštěvovanější než krajské. Když se společně s nimi konají i senátní, tak je větší pravděpodobnost vyšší volební účasti při těch souběžně konaných s komunálními volbami,“ řekl politolog Stanislav Balík.

O přízeň voličů se v regionu uchází Jiří Rokos (SPD), Antonín Žirovnický (ANO), Martin Sklář (Soukromníci), Filip Vítek (Piráti), Drago Sukalovský (STAN), Jaromíra Vítková (KDU+ODS+TOP 09) a Zdeněk Wetter (ČSSD). Senátorský post obhajuje Jaromíra Vítková. S Filipem Vítkem nejsou v žádném příbuzenském vztahu.

Boj o Senát: Četník Töpfer v televizi? Nefér reklama, kritizuje protikandidát

Vítězem za daný obvod se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Toho může dosáhnout již v prvním kole, častější je však případ, kdy dva kandidáti s nejvíce hlasy postupují do druhého kola.

Kandidáti na senátora, obvod 49

1. Jiří Rokos, 68 let, SPD, programátor Černá Hora

2. Antonín Žirovnický, 57 let, ANO, OSVČ, Blansko

3. Martin Sklář, 46 let, Soukromníci, OSVČ, Blansko

4. Filip Vítek, 42 let, Piráti, živnostník, lektor a horolezec, Kunice

5. Drago Sukalovský, 60 let, STAN, starosta, Kuřim

6. Jaromíra Vítková, 65 let, KDU+ODS+TOP 09, senátorka, Boskovice

7. Zdeněk Wetter, 57 let, ČSSD, starosta, Kunštát

Prvním senátorem za Blanensko se v roce 1996 stal za sociální demokraty tehdejší blanenský starosta Libor Pavlů. Po dvou letech ho vystřídal někdejší lidovecký poslanec a také krátce ministr bez portfeje Stanislav Bělehrádek. V letech 2004 až 2010 působil za občanské demokraty jako senátor na Blanensku podnikatel a starosta Lipůvky Vlastimil Sehnal. V následujících šesti letech ho pak v barvách sociální demokracie vystřídal někdejší reprezentant v silniční cyklistice a olympionik Jozef Regec z Černé Hory.

Ten se pak před šesti lety nedostal ani do druhého kola. Na Blanensku skončil až pátý. „Nevnímám to jako neúspěch. Spíš naopak. Na řadě míst na Blanensku jsem dostal nejvíc hlasů a celkově mi jich lidé dali také dost. Podle mého rozhodla slabá účast v největších městech. Blansku a v Boskovicích," prohlásil tehdy bývalý profesionální cyklista a olympionik Regec. Posledních šest let byla ve zmíněném volebním obvodu senátorkou Jaromíra Vítková z KDU-ČSL.