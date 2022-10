„Původně jsem počítala s výsledkem kolem pětapadesáti procent, takže je to výrazně nad plán. Když se zpětně podívám na hlasování v jednotlivých obcích, tak mě lidé volili v místech, která jsem navštěvovala. Nebo jim tam s něčím pomohla. Ať už se jednalo o problematiku odpadních vod, mobilního signálu nebo obce, kde se řeší nová silnice I/73,“ řekla v rozhovoru pro Deník Rovnost Vítková.

Blanenský podnikatel Antonín Žirovnický (ANO 2011) dopadl v přímém souboji s dosavadní senátorkou podobně jako v předchozích volbách známý boskovický porodník Jan Machač (ODS). „Lidé na Blanensku volili, tak jak volili. Účast byla bohužel slabá. Teď se ukáže, jestli jejich volba byla pro náš okres dobrá nebo ne. Tím, že jsem skončil druhý, pro mě život nekončí. Díky všem, co mi dali hlas,“ poznamenal Žirovnický.

Volební účast byla ve druhém kole v obvodu 49 opět velmi slabá, jen lehce přesáhla hranici dvaceti procent. Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity je to poměrně běžné. „V prvním kole senátních voleb je souběh s jinými volbami, což účast logicky zvedá. Na nízké účasti ve druhém kole se pak podepisuje také fakt, že spousta lidí funkci Senátu nerozumí nebo ji bere jako méně významnou. A k volbám proto nejdou. Třetí příčinou může být také to, že řada lidí má těžkou volbu, když jejich kandidát vypadl už v prvním kole,“ vysvětlil odborník.

Jaromíra Vítková uvedla, že prioritním tématem, kterému se bude v regionu dál věnovat, je již zmiňovaná silnice I/73. „Já bych chtěl zase pořádné silniční napojení pro všechny, co jezdí z Blanska na Brno. Aby nemuseli denně stát v kolonách. Za 30 let to mohlo být dávno vyřešeno,“ okomentoval rozhovor se pokračující senátorkou jeden z čtenářů Deníku Martin Bezdíček.

Do volebního obvodu číslo 49 spadá celý okres Blansko, severní část okresu Brno-venkov, ohraničená na západě obcemi Běleč, Ochoz u Tišnova, Lomnice, na jihu obcemi Štěpánovice, Lomnička, Železné, Drásov, Čebín, Moravské Knínice a Vranov.

Prvním senátorem za Blanensko se v roce 1996 stal za sociální demokraty tehdejší blanenský starosta Libor Pavlů. Po dvou letech ho vystřídal někdejší lidovecký poslanec a také krátce ministr bez portfeje Stanislav Bělehrádek. V letech 2004 až 2010 působil za občanské demokraty jako senátor na Blanensku podnikatel a starosta Lipůvky Vlastimil Sehnal.

V následujících šesti letech ho pak v barvách sociální demokracie vystřídal někdejší reprezentant v silniční cyklistice a olympionik Jozef Regec z Černé Hory. Ten se pak před šesti lety nedostal ani do druhého kola. Na Blanensku skončil až pátý. Posledních šest let byla ve zmíněném volebním obvodu senátorkou Jaromíra Vítková z KDU-ČSL. Nyní za koalici občanských demokratů, lidovců a TOP 09 přidá dalších šest.