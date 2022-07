Co rozhodne volby na Blanensku? Bezpečí na kolech i dopady cen energií

/ANKETA/ Chybějící cyklostezky, stavba lázní a sportovní haly nebo zvyšující se ceny energií. To jsou podle některých Deníkem Rovnost oslovených lidí témata, která rozhodnou o nadcházejících komunálních volbách na Blanensku. Co dalšího ještě voliči zmiňovali? Podívejte se do ankety.