Převrat v Boskovicích. Mají komplet nové vedení, starostkou bude Syrovátková

Zdeněk Peša patřil k nejdéle sloužícím starostům na Blanensku. Olešnici, nejmenší městě v regionu, vedl nepřetržitě od roku 1994. Po sedmi volebních obdobích tam končí. Ve volbách totiž vyhrálo opoziční sdružení nezávislých kandidátů Občané města Olešnice. Z patnácti zastupitelských mandátů má sedm. Stejně jako před čtyřmi lety se spojí se sdružením nezávislých kandidátů Živnostníci Olešnice. Tentokrát jim však jejich jeden mandát stačí k těsné většině v zastupitelstvu. „V tuto chvíli jsme se Živnostníky domluvení. Řešíme personální obsazení rady města a poté budou následovat další jednání “ řekl Deníku Rovnost za vítěze voleb lídr kandidátky Občanů města Olešnice David Tomášek.

Zdeněk Peša podle svých slov počítal předem, že starostou tentokrát nebude. Tvrdí, že jeho ambicí byl jen samotný postup do zastupitelstva. „Avizoval jsem to dřív, že je to moje poslední volební období. Letošní volby prostě byly o změně. Je to regulérní, vítězům voleb blahopřeji. Na nastupující generaci teď bude se předvést, co v nich je, když budou vládnout,“ řekl Peša.

To v bezmála pětitisícovém Adamově zůstává ve vedení města tandem Roman Pilát na postu starosty a Jiří Němec jako místostarosta. Už čtvrté volební období. Němec předtím přidal ještě čtyři roky jako starosta.

K zásadní změně se po volbách neschyluje ani ve Velkých Opatovicích, kde starostuje Kateřina Gerbrichová. Už výsledky voleb naznačily, že svoji pozici bez problémů obhájí. „Ještě nemáme všechny posty dojednané. Žádné zásadní změny ale nebudou,“ řekla Deníku Rovnost v úterý Gerbrichová.

V Rájci-Jestřebí vyhrálo volby Sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj 2022. Získalo sedm zastupitelských mandátů ze sedmnácti. Lídr sdružení a dosavadní starostka Rájce Romana Synakieviczová však nechtěla povolební situaci komentovat. Podle informací Deníku ale na tamní radnici k žádné zásadní změně zřejmě nedojte. „Říkám to každé volby. Jsem pověrčivá. V tuto chvíli nechci nic komentovat, až bude po ustavujícím zastupitelstvu,“ uvedla Synakieviczová.

V Kunštátu volby vyhráli Nestraníci s podporou sociálních demokratů. V čele se starostou Zdeňkem Wetter získali pět zastupitelských mandátů z patnácti. Ve vedení města měli před čtyřmi lety zastoupení všechny volební kandidátky. „Ještě jednáme. V tuto chvíli nemůžu říct nic definitivního,“ odpověděl na dotaz Deníku Wetter.