Už za dva týdny si tak budou vybírat z jedněch z nejstarších kandidátů na jižní Moravě voliči v Ráječku na Blanensku. Průměrný věk kandidujících tady už přesáhl sedmapadesát let. „Je to ovlivněné kandidátkou KSČM, jen tři kandidující mají pod pětašedesát let, zbytek je starší, má až osmdesát let. Vzhledem k tomu, že jsou u nás jen tři kandidátky, tak se to do průměru více promítne,“ řekl Vít Rajtšlégr, starosta obce s přibližně čtrnácti sty obyvateli.

Navíc i nejmladší kandidát v obci už oslavil třicet let. „Věk, pokud není nějak extrémní, tak pro voliče nehraje výraznou roli. Můžeme ale vysledovat trendy napříč různými volebními kláními, kde v drtivé většině případů KSČM mívá výrazně starší kandidáty, než bývá průměr pro politické strany, a také jejich voliči jsou ve velké většině senioři. Naopak Piráti a TOP 09 mívají mladší kandidáty, a také je pak i nejčastěji volí lidé do pětačtyřiceti let,“ uvedl k věkové skladbě politolog Miloš Gregor.

Poslance čekají komunální volby jako lídry kandidátek. Kdo může být starostou?

To v Čeložnicích na Hodonínsku mají do blízkých komunálních voleb jedny z nejmladších kandidujících, jejich věkový průměr se snížil pod devětatřicet let. „Snažíme se omlazovat každé volby a starší ani do zastupitelstva nechtějí. Jsem rád, že u nás kandidují mladí. Mají zápal, moderní myšlenky, což pro obec bude určitě přínos, a to i vzhledem k digitalizaci,“ svěřil se čeložnický starosta Jan Zbořil. Na jediné kandidátce v obci je v sedmačtyřiceti letech druhým nejstarším.

Na druhé straně Hodonínska se nachází obec, která se v okolí vymyká tím, že mezi kandidujícími chybí ženy. Tentokrát v Malé Vrbce mezi šesti kandidujícími není žádná, před čtyřmi lety byla mezi dvanácti kandidáty žena jen jedna. „Proč tomu tak je? Na to nedokážu odpovědět. Přitom na zastupitelstva lidi chodí,“ podotkl starosta bělokarpatské obce Igor Vavřík.

Na Znojemsku chybí kandidující žena hned v několika obcích, například v Němčičkách, Křídlůvkách, Podmolí, Oslnovicích a dokonce i ve Skalici, kde si voliči budou vybírat z nabídky dvou uskupení.

Téměř naopak je tomu v Prokopově. Na tamní kandidátce zůstal jediný muž, a to starosta František Kašík. Ostatní místa patří ženám. Jako jediný muž se ale na kandidátce necítí být mezi ženami osamocený. „Naopak, je to příjemné. Je potřeba ženský pohled na věc. Navíc se další muži ani do zastupitelstva nehrnou, tak to do rukou vzaly ženy,“ podotkl Kašík.