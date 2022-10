„Povolební vyjednávání nebyla jednoduchá. Stáli jsme o širší koalici i s lidovci, nedopadlo to. Voliče neobcházíme, ve vedení města budou dvě strany, které ve volbách získaly nejvíce hlasů. Koaliční smlouvu bychom měli podepsat nejpozději do konce příštího nebo začátkem přespříštího týdne. Ustavující zastupitelstvo bude na programu jednadvacátého října,“ řekl Deníku Rovnost Jiří Crha.

Koalice v Blansku: ODS jde s ANO, šokovaní lidovci přes palubu

ODS bude mít v radě města tři zástupce, stejně jako ANO. Volba pro Blansko jednoho. Sociální demokraté ve vedení města nebudou, ale jejich lídr Michal Souček má být předsedou finančního výboru. V zastupitelstvu pak toto spojení disponuje čtrnácti mandáty z pětadvaceti.

Výslednou koalici a hlavně spojení ODS a ANO vidí část obyvatel dvacetitisícového Blanska jako frašku a politický handl. Ze dvou soupeřů, jsou nyní partneři.

Blanenské také dráždí fakt, že se první místostarostkou má stát lídryně blanenské kandidátky ANO Lenka Dražilová. Ta už je přitom poslankyní. Stejně jako dosavadní starosta Jiří Crha, který je krajským radním za dopravu, bude sedět obrazně na dvou židlích. „Jako občanovi Blanska mi to samozřejmě vadí. Na radnici by měl podle mého sedět člověk, který se práci bude věnovat na sto procent a ne jezdit na kraj nebo do sněmovny,“ řekl redakci jeden z místních, který si přál zůstat v anonymitě. Deník jeho totožnost zná.

Nové vedení Blanska.Zdroj: Deník/Tomáš Marek

Jiří Crha Deníku v pátek řekl, že ještě posty místostarostů detailně neprobírali a neřešili, kdo bude uvolněný a kdo ne. Lenka Dražilová však uvedla, že jako první místostarostka počítá s neuvolněnou funkcí. „Měla jsem to tak nastaveno od začátku, že v případě volebního úspěchu se poslanecké sněmovny nevzdám. Proto budu neuvolněná místostarostka. Vnímám, že pro spoustu lidí je naše spojení s ODS těžko stravitelné. Slýchám slova o podvodu na voličích. Já si naopak myslím, že to bude funkční spojení. Úkolem politiků je hledat kompromisy a dohody, povznést se nad určité věci. Nedělám to pro sebe ale pro občany Blanska,“ uvedla Dražilová.

Bez servítek se ke zmíněnému spojení už dříve naopak vyjádřil například opoziční zastupitel za KSČM Emil Pernica. „Čekal jsem, že po volbách ANO celkem rychle poskládá novou koalici. Jeho spojení s ODS je pro mě neakceptovatelné. Beru to jako podraz na voliče,“ poznamenal Pernica.

V podobném duchu reagoval například i Milan Fatr, který kandidoval ve volbách za Fórum Blansko. Do zastupitelstva se nakonec nedostal. „Předvolební sliby o potřebě změny vzaly za své při pohledu na naplněné korýtko. Starosta se ve funkci dožije důchodu, z paní poslankyně je rázem kamarádka. No a lidovci mohou přemýšlet o tom, komu věřit a komu ne,“ uvedl.

Pikantní na zmíněném spojení je také to, že současná poslankyně a v minulosti dlouholetá ředitelka blanenského Senior centra Lenka Dražilová dříve působila v ODS. Později přestoupila do hnutí ANO 2011. Před sedmi lety byla ze dne na den z vedení krajského zařízení odvolána. Proto, že nenahlásila sponzorský dar. Auto, v hodnotě půl milionu korun. Proti tomu se však ostře vymezila. Za odvoláním podle ní tehdy stála jak politická hra ČSSD, tak její vystoupení z ODS. „Věděla jsem, že mě mohou kdykoliv odvolat, ale myslela jsem si, že by se tak mohlo stát třeba z důvodu ohrožení chodu zařízení. Mohli to udělat i bez udání důvodu, ale já jsem měla výsledky. Proto museli najít nějakou záminku," uvedla tehdy.

Nová koaliční dohoda také rozmetá dlouholeté šéfování blanenského úřadu v pozici tajemníka Josefa Kupčíka. Lidovci jdou totiž v Blansku po šesti volebních obdobích přes palubu a končí v opozici. S nimi končí podle aktuálních informací Deníku v čele úřadu také i Kupčík. Údajně má rezignovat do konce letošního roku a město vypsat nové výběrové řízení. Redakce se ho snažila ve čtvrtek i v pátek kontaktovat, ale nebral telefony. Textová zpráva zůstala bez odpovědi. Bez komentáře nechal vyšachování letitého spojence ze hry také dosavadní první místostarosta a lídr blanenské lidovecké kandidátky František Hasoň.