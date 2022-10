Jednou z nich je Závist, která je rozlohou nejmenší obec v republice. „Na tom, že budeme ve stávajícím složení pokračovat, jsme se dohodli v létě a poskládali společnou kandidátku. Pět lidí, pět zastupitelů. Do starostování na malé obci se při zaměstnání nikdo nehrne. Popravdě to nikdo nechce za takových podmínek dělat,“ řekl Deníku Rovnost dosavadní starosta Závisti Jaroslav Poláček.

Volby na Blanensku



* Bude se volit celkem v 116 obcích

* Obcí, které mají jednu společnou kandidátku, je 38.

* Obcí, ve kterých jdou všichni kandidující do voleb sami za sebe, je 15.

* Obce, ve kterých se jedinci pod svým jménem či pod názvem nějaké strany postaví jedné či více společným kandidátkám, jsou 4.

Velmi podobná situace je i v dalších menších obcích na Blanensku. Výjimkou je jen Lhota u Olešnice, kde žije třiačtyřicet lidí. Tam totiž sestavili kandidátky dvě, jako před čtyřmi lety. Stejně jako v Závisti tam mají pětičlenné zastupitelstvo.

Podle politologa Lubomíra Kopečka z brněnské Masarykovy univerzity je faktorů, proč je v určitých obcích jen jedna kandidátka, více. „Ve většině případů je zkrátka počet lidí, kteří chtějí kandidovat, malý. Pak lze poskládat jen jednu kandidátku. Dalším častým důvodem bývá, že má-li obec po několik volebních období úspěšného starostu, jenž vede kandidátku, obsazující většinu nebo všechny mandáty, případní konkurenti jsou ke kandidatuře demotivovaní,“ sdělil Deníku Rovnost Kopeček.

Třetím důvodem je fakt, že v některých obcích si místní domlouvají funkce ještě před podáním kandidátek. „V důsledku to omezuje soutěživost. Není konkurence a potenciální kandidáti nekandidují,“ dodal odborník.

V dalších patnácti vesnicích v regionu jdou pak místní do voleb jednotlivě sami za sebe. Jako například v Kunicích nedaleko Lysic. Tam měli dosud pětičlenné zastupitelstvo. Kromě dosavadních zastupitelů nyní kandidují ještě dva další lidé. „Myslím si, že na menších obcích to není o politických stranách, více kandidátkách a nějakých zákulisních čachrech. Lidé volí své sousedy, lidi které znají. Často je ale problém jich sehnat dostatečný počet. Dělat při civilním povolání ještě něco pro obec se nechce všem. U nás se domnívám, že máme fungující zastupitelstvo a nevnímám tu žádné tření,“ poznamenal jeden z tamních obyvatel Michal Juříček.

V několika obcích na Blanensku proti jedné nebo dvěma kandidátkám jde osamocený člověk případně jen několik dalších. To se stalo například ve Skrchově, Hodoníně, Svinošicích a také v městysi Sloup, kde žije kolem tisícovky obyvatel. „V těchto případech kandidáti, kteří jdou do voleb sami za sebe, zřejmě nepochopili systém komunálních voleb. Jestliže je například kandidátka o sedmi lidech a volič ji zaškrtne celou, dává jí vlastně sedm hlasů. Kdežto kandidát, který jde do voleb sám za sebe, vždy obdrží jen jeden hlas. To je pak obrovský nepoměr a lidé na té celkové kandidátce mají mnohem větší šance, že v zastupitelstvu zasednou," poznamenal politolog Lubomír Kopeček.

