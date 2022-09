Nová koalice

Změna 22, Naše Boskovice, Piráti – 16 zastupitelů ze 27



* starostka: Jana Syrovátková (Změna 22), 1. místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice), 2. místostarosta Radek Šamšula (Piráti)

* radní: 4 (Změna 22), 4 (Naše Boskovice), 1 (Piráti)

Společně s Piráty podepsaly v neděli odpoledne koaliční smlouvu.

Novou starostkou Boskovic bude právě Jana Syrovátková. Prvním uvolněným místostarostou Lukáš Holík (Naše Boskovice) a druhým neuvolněným místostarostou lídr boskovických Pirátů Radek Šamšula. „Voliči dali jasně najevo, že směr dosavadního vedení města jim nevyhovoval,“ řekl Deníku Rovnost Lukáš Holík.

Dodal, že první dvě uskupení v nové koalici budou mít po čtyřech radních. Piráti jednoho. Jejich jména zveřejní v následujících dnech. „Nechceme jen kritizovat, ale posouvat město dál. Výsledky voleb ukázaly, že v Boskovicích je mezi lidmi hlad po změně. Teď je potřeba se k tomu z naší strany postavit čelem a začít pracovat pro rozvoj města. To je to nejdůležitější. Nejaktuálnější téma bude nákup energií,“ poznamenala Jana Syrovátková.

Po Haně Nedomové je teprve druhou ženou na pozici boskovické starostky. Nedomová, zastupitelka za sociální demokraty, vedla Boskovice v letech 2014 až 2018. Tato tradiční strana je nejen v regionu na velkém ústupu. V sousedním Blansku u voleb totálně propadla a získala jen jeden mandát. V Boskovicích udržela čtyři, ale i tak končí v opozici. „Vítězům voleb jsme nabídli možnost jednání. Nedopadlo to. Koaliční smlouva je podepsaná, míříme do opozice, kde chceme konstruktivně pracovat. Pro ČSSD jde i tak podle mého v Boskovicích o dobrý výsledek. Čtyři mandáty jsme obhájili, co by bylo navíc, považuji za úspěch. Je to ale zároveň i výzva do budoucna,“ řekl končící první místostarosta Petr Malach.

Se starostou Jaroslavem Dohnálkem ani druhou místostarostkou Michaelou Žejškovou se Deníku nepodařilo v neděli odpoledne spojit. Politický matador Dohnálek však už před volbami avizoval, že pozici lídra na kandidátce uvolní a post starosty pro něj není priorita. Jedničkou byla právě Michaela Žejšková. „Myslím si, že je čas přepřáhnout a starostu by měl dělat někdo mladší. Tím nechci říct, že bouchám dveřmi a odcházím. Pokud to půjde, rád bych mému nástupci sekundoval třeba z pozice neuvolněného místostarosty,“ řekl tehdy Dohnálek.

Boskovice



volební účast: 49,42 %

počet volených zastupitelů: 27

počet mandátů/zvolení zastupitelé:

* ČSSD (4) Petr Malach, Oldřich Kovář, Milan Janáč, Hana Nedomová

* Spolu Boskovice (6) Jaroslav Dohnálek, Michaela Žejšková, Michal Knödl, Miroslav Klíma, Dagmar Hamalová, Radek Stříž

* Změna 22 (7) Jana Syrovátková, Radek Pernica, Ivo Provazník, Vladimír Petrů, Ludmila Klíčová, Vladěna Koudelková, Jan Flíček

* SPD a Trikolora společnou cestou pro Boskovice (1) Karel Trefný

* Naše Boskovice (7) Lukáš Holík, Petr Axman, Vladimír Farský, Martina Přichystalová, Vlastimil Slaný, Ivo Moudrý, Pavel Šafář

* Piráti (2) Radek Šamšula, Jan Nádvorník