Ve hře je podle informací Deníku stále několik variant i možnost, že obě strany s nejvyšším počtem mandátů možná spojí ve vedení města síly. Přitom ještě před volbami by se i s ohlédnutím do minulosti a předchozí volby jednalo o téměř neprůchodnou záležitost. „Jednání stále probíhají. Ve spojení jsme se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Zkoušíme, oťukáváme se. Víc v tuto chvíli nemohu sdělit,“ řekla Deníku Rovnost poslankyně za ANO a lídr blanenské kandidátky Lenka Dražilová.

S dosavadním starostou Jiřím Crhou (ODS) se redakci zatím nepodařilo spojit. Pokud by současná koalice chtěla získat převahu, ovšem hodně těsnou a velmi křehkou, musí nutně získat minimálně dva mandáty. S SPD a nezávislými nebo Piráty? „Úvodní kolečko vyjednávání máme už za sebou. Oslovila nás ODS i hnutí Ano. Mandáty jsou po volbách hodně roztříštěné, variant nové koalice je několik, je to otevřené,“ uvedl lídr blanenské SPD a poslanec Jan Hrnčíř.

V blanenských politických kuloárech však stále hlasitě rezonuje ono zmiňované a možné spojení ODS a hnutí ANO. Hovoří se i o Pirátech. Ti už konkrétní nabídku údajně dostali. Zajímavý bude při jednáních vliv a postoj tradičního spojence občanských demokratů KDU-ČSL. I to může sehrát klíčovou roli. Nic ale stále není jasné. Ze hry je však zatím v tuto chvíli podle všeho Fórum Blansko se třemi mandáty. „Zatím to vypadá, že jsme až ve druhé řadě. Vítězové voleb počítají s jinými subjekty,“ poznamenal lídr nováčků blanenského zastupitelstva Jan Došek.

Komunisté s jedním mandátem podle opozičního zastupitele Emila Pernici vše pozorují jen zpovzdálí. „Za mě jsem si přál, aby došlo na radnici k razantní změně a řešil se problém s centrálním zásobování teplem. Pokud se ale dají dohromady ODS a ANO, považuji to za podvod na voliče. Jejich vztahy byly v Blansku historicky vyhrocené, teď také každý sliboval něco jiného," řekl Deníku Rovnost Pernica.

Podle dalšího z blanenských zastupitelů, který si přál zůstat v anonymitě, budou povolební vyjednávání v Blansku složitá. „Karty jsou rozdané tak, že nikdo to dohromady sám nedá bez pomoci svého soupeře. Všichni budou muset dost ustoupit ze svých požadavků,“ poznamenal.

Při pohledu na výsledky voleb v Blansku by většinu zastupitelských křesel poskládala jen samotná opozice s podporou nováčka Fórum Blansko. I to je jedna z možných variant, i když s ohledem na současný stav vyjednávání dost nepravděpodobná.