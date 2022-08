Na druhé straně věkového spektra je pak šest osmnáctiletých mladíků. Kandidují v Jedovnicích, Petrově, Prostředním Poříčí, Kotvrdovicích, Knínicích a také v Rájci-Jestřebí. Právě tam je na kandidátce občanských demokratů na desáté pozici student rájeckého gymnázia Filip Kuchař. „Do komunální politiky jsem se rozhodl pokusit vstoupit proto, že mě zajímá, co se v našem městě děje. Chtěl bych mít v tomto ohledu také nějaké slovo. Zároveň mi to přijde jako dobrá zkušenost do budoucna, která se může hodit,“ řekl Deníku Rovnost.

Jako neocenitelnou životní a pracovní zkušenost vidí své osmileté působení na pozici starosty také pětatřicetiletý Petr Ducháček z Drnovic na Blanensku. Uplynulé čtyři roky působil jako druhý místostarosta, ale živí se jako manažer rozvoje infrastruktury. „Tehdy před dvanácti lety jsem byl nejmladší zvolený starosta v republice. Byla to pro mě velká výzva. Problémy jsem si moc nepřipouštěl. Měl jsem obrovskou chuť pro obec, kde jsem se narodil a bydlím, něco udělat. Do spousty věcí jsem šel po hlavě. Samozřejmě jsem musel řešit spoustu problémů, ale zpětně to pro mě bylo nejkrásnějších osm profesních let,“ poznamenal muž.

Vyšší věk kandidátů může být podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity výhoda i nevýhoda. „Pokud je člověk extrémního věku na kandidátce jeden nebo dva, u velkých měst se to ztratí. Pokud už obsadí polovinu kandidátky, nepůsobí to úplně dobře. U člověka velmi vysokého věku, třeba okolo devadesáti, je vyšší riziko, že zemře. Od určité chvíle se nedá doplňovat žádný náhradník, takže se může stát, že takto strany nebo hnutí mohou přijít o nějaké hlasy, které nemusí být zanedbatelné," řekl Kopeček.

Jednotlivý člověk vyššího věku nemusí být podle Kopečka pro danou kandidátku žádný problém. „Pokud jde o známého člověka, naopak to může některé voliče motivovat, aby ho zakřížkovali. Nebo dokonce celou kandidátku," sdělil.

Průměrný věk kandidátů na Blanensku je v nadcházejících komunálních volbách necelých sedmačtyřicet let. Nejsilnější zastoupení má skupina mezi pětačtyřiceti až devětačtyřiceti lety, kam spadá téměř pětina kandidátů. Do devatenácti let má patnáct lidí. Věkem nad sedmdesát let se pak o hlasy voličů uchází sto šedesát čtyři lidí.