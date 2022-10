Koaliční smlouvu by měli noví partneři podepsat do konce týdne. Celkem toto spojení čítá třináct, respektive čtrnáct zastupitelských mandátů z pětadvaceti. Starostou zůstane Jiří Crha (ODS), první místostarosta bude z ANO. Tento post obsadí poslankyně Lenka Dražilová. Druhým místostarostou z Volby pro Blansko se má stát Ivo Stejskal. „K povolební situaci v Blansku se vyjádříme v pátek," uvedl stručně Jiří Crha.

KDU-ČSL byla dlouhou řadu volebních období pevnou součástí neprůstřelného politického partnerství v Blansku. V tuto chvíli jde ve velkém šoku přes palubu a do opozice. V Blansku naprosto nevídaná věc. „Na posledním jednání bylo lidovcům nabídnuto jedno místo v radě a prakticky vyklizení radnice. To bylo nepřijatelné a tímto se vlastně vypověděla smlouva s ODS o povolební spolupráci. To se opravdu nečekalo. Pro ANO jsou lidovci v Blansku nepřijatelní a občanští demokraté je při lámání chleba nepodrželi, respektive je hodili přes palubu,“ řekl redakci zdroj z prostředí blanenské radnice. Přál si zůstat v anonymitě.

V povolebních vyjednáváních údajně hlasitě rezonovalo také jméno dlouholetého lidoveckého tajemníka městského úřadu Josefa Kupčíka. Ten podle aktuálních informací Deníku zřejmě do konce roku na svoji funkci rezignuje. Lídr blanenské KDU-ČSL a dosavadní první místostarosta František Hasoň, nechtěl aktuální situaci příliš komentovat. „Omlouvám se, ale vzhledem ke stále probíhajícímu vyjednávání se nebudu vyjadřovat. Děkuji za pochopení,“ odepsal ve čtvrtek v textové zprávě Hasoň.

Krátce po volbách v největším městě na Blanensku přitom byla jednou z variant úplně nová koalice. S nosným základem v podobě spojení ANO, KDU-ČSL a opozičních Pirátů. Z několika stran však zaznělo, že spolupráce ANO a lidovců je v Blansku prostě nemyslitelná. „Toto spojení jsme ANO navrhli. Chtěli jsme novou koalici, ne tu starou. Zřejmě se tím nějak hlouběji nezabývali. Pro nás byla zase neprůchozí nabídka spojení ANO a ODS s naší přítomností. Tím pádem skončíme v opozici. Počítáme s tím,“ řekl Deníku Rovnost lídr blanenských Pirátů Zbyněk Pokorný.

V opozici ústy blanenského lídra Jana Hrnčíře končí také SPD. „Povolební kolečko jsme absolvovali, ale teď jsme mimo hru a v opozici. Myslím si, že v Blansku se spojí ODS a ANO. Na republikové úrovni si jdou po krku, ale do komunální politiky podle mě nějaké ideologické boje nepatří. Myslím, že najdou programovou shodu. Dosavadní vedení mi už na rovinu přišlo dost zkostnatělé. Uvidíme, jestli to bude změna k lepšímu,“ dodal Hrnčíř.

V opozici podle aktuálně dostupných informací a s ohledem na povolební vyjednávání končí se třemi mandáty raketa letošních voleb Fórum Blansko a tradičně také komunisté. „Čekal jsem, že po volbách ANO celkem rychle poskládá novou koalici. Jeho spojení s ODS je pro mě neakceptovatelné. Beru to jako podraz na voliče. Ale zřejmě k němu dojde. Vyjednávání se táhnou. Přitom město má před sebou řadu velkých projektů. Nové lázně, otázku centrálního zásobování teplem a dokončení přemostění,“ uvedl opoziční komunistický zastupitel Emil Pernica.