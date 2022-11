To podepsalo koaliční dohodu společně s lidovci, Volbou pro Jedovnice, které doplnily Jedovnice 2022. Ve výsledku je to deset zastupitelských mandátů z patnácti. „No, očekávání od nového vedení bude velké. Jsem zvědav jak se naplní, respektive splní kritizované věci. Kdo nechce vidět i pozitivní hodnoty, co se doposud podařily v Jedovnicích, musí být negativní i po dalším mandátu vedení obce,“ okomentoval změny na sociální síti například Roman Pernica.