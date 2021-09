Kapesné je vhodné pro děti, které už znají alespoň základní počty. Obecně tímto milníkem bývá nástup do školy. Děti nepotřebují žádné vysoké částky, veškeré aktivity by měli hradit rodiče. Penízky z prasátka se pak použijí na narozeninový dárek pro kamarádku nebo kolotoč, když přijede pouť.

Dětem na prvním stupni by kapesné mělo být vypláceno jednou týdně, delší časový úsek je pro ně často těžko představitelný. Na druhém stupni se peníze mohou „dávkovat“ měsíčně. Částka záleží na tom, zda si dítě z kapesného hradí třeba mobil, nebo svačinu.

Starším školákům rodiče často pořizují platební kartu, kterou mají do jisté míry pod kontrolou. „Adam má platební kartu už od páté třídy. Do školy jezdí příměstským vlakem, tak jsme chtěli, aby měl finanční jistotu pro „každý případ“. Peníze mu posílám měsíčně, kupuje si svačiny. Proto mu dáváme 800 Kč. Je to šetřílek, už si z kapesného našetřil na nový mobil,“ říká Soňa D., která s rodinou bydlí za Prahou a dojíždění do školy je na denním pořádku.

„Kartu si strašně přál, cítí se s ní takový dospělejší,“ dodává. To, co potěší žáka základní školy, bývá docela běžnou záležitostí u středoškoláků. Rodiče učí dospívající hospodařit s účtem, je dobré, pokud si z kapesného platí obědy, telefon a tramvajenku.

Soňa D. má kromě Adama také dospělou dceru, středoškolačku, které posílá peníze na účet už několik let. Kromě kapesného na kosmetiku a jiné drobnosti přidává peníze na obědy, jízdné a mobil. „Jiné mimořádné nebo nárazové platby kapesným neřešíme. Školní věci platím přímo na účet školy, na jiné mimořádné výdaje jako je třeba kadeřník apod. dceři dávám hotovost.“

Kolik dětem dávat?

Výše kapesného je velmi individuální, záleží na možnostech rodiny a opět na tom, co všechno si dítě z kapesného samo platí. Předškolákům není třeba kapesné dávat vůbec, dětem na prvním stupni 10 až 50 Kč týdně.

Dítěti na druhém stupni stačí měsíčně 200 až 400 korun, pokud nemá pravidelné měsíční výdaje na svačiny nebo jízdné. Výše kapesného středoškolákovi je velmi individuální, záleží na tom, zda do školy dojíždí nebo má pravidelné sportovní či jiné aktivity.

U starších potomků se také předpokládá, že si další peníze na útratu přivydělají sami – brigádou nebo extra prací v domácnosti. Neznamená to, že by rodiče za úklid nebo pomoc měli platit. Pokud však kluk pokácí stromy u chaty nebo holka pohlídá synovce, rozumná částka nic nezkazí.

Pokud dítě dostává hotovost, není vhodné, aby rodiče kontrolovali obsah prasátka. Podobně je tomu i s bankovním účtem a platební kartou. Přehnaná kontrola děti nenaučí hospodařit, právě naopak - dítě by mělo dostávat pouze návody, jak si z kapesného našetřit.

Rodiče by neměli přímo říkat, za co kapesné utrácet. Zároveň by si rodiče neměli od dětí půjčovat z kasičky. Není to dobrý příklad zvládnutého hospodaření. Kapesné je prostě nedotknutelné.

Září patří dětem

Autor: (pp)