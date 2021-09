Propletence vzájemných vztahů učitelů, žáků a jejich rodin jsou studnicí námětů, z nichž může fantazie autorů čerpat neustále. Pojďme si proto společně připomenout některé české filmy a seriály, které se staly legendárními a mají je rádi i ti, co už dávno nejsou školou povinní…

Škola, základ života; Cesta do hlubin študákovy duše

K nejpovedenějším filmům pro pamětníky patří rozhodně komedie režiséra Martina Friče Škola, základ života a Cesta do hlubin študákovy duše. I když od jejich vzniku uplynulo už víc než osmdesát let, tak moc se toho ve vztazích mezi žáky a kantory zase nezměnilo. Vtipálky, kteří vymýšlejí na učitele nejrůznější žerty, za které pak nese následky celá třída, najdete napříč generacemi.

Na úspěchu obou filmů se podílely především mladé hvězdy českého filmu první poloviny 20. století Ladislav Pešek, František Filipovský nebo Richard Antonín Strejka.

Sledovat šplhouna Krhounka, rošťárny Ády Čuřila nebo legendární recitaci básně "Co je štěstí?,“ to se zkrátka neomrzí nikdy.

Páni kluci

Legendární dětský film natočený režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou v roce 1975 volně na motivy knihy Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera, jste si určitě také oblíbili.

Tři nerozluční kamarádi Tomáš, Jožka a tulák Hubert žijí v poklidném městečku Levín počátkem století. Tomáš žije u energické tety Apoleny a strýce Václava, kterým pořádně koření život. Jemu zase dělá naschvály zlomyslný a užalovaný bratranec Štěpán.

Září patří dětem

Po pozdním příchodu a následném trestu před celou třídou se Tomáš rozhodne získat odměnu pro nejlepšího žáka. Začne od spolužáků za různé protislužby dostávat pochvalné lístečky, ale pořád jich má málo. Za pomoci Huberta vniknou s Jožkou do ředitelny, kde se zásobí lístečky.

Na školní slavnosti ale kluci svým vítězstvím vzbudí poprask. Jsou zamčeni v kabinetě, odkud jim Hubert pomůže ven a společně se rozhodnou pro útěk na místní hrad Pokštejn. Cestou hodí své šaty do řeky, aby vzbudili zdání, že se utopili.

Druhý den je v městečku poprask - utopili se tři kluci a navíc někdo vyloupil místní záložnu! Kluci na hradě najdou poklad, ale jak to, že jsou v něm současné peníze?

Marečku, podejte mi pero

Komedii „Marečku, podejte mi pero!“, v níž dospělí dělníci, potřebující si zvýšit kvalifikaci, docházejí opět do školy, natočil v roce 1976 režisér Oldřich Lipský podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka.

Jiří Kroupa, mistr v továrně na zemědělské stroje, v podání Jiřího Sováka, je závodní radou donucen zasednout do lavice večerní průmyslovky, aby mohl zůstat ve funkci. S ním do lavic usedá pestrá směsice studentů - šplhoun Hujer, koketa Týfová, třídní rošťáci Tuček a Šlajs, zmatkář Plha nebo věčný ospalec Dudek. Chybí jen Hliník, který se odstěhoval do Humpolce.

O humorné situace, jako je třeba nečekaná třídní schůzka s hojnou účastí početné rodiny Hujerových, není ve filmu nouze a výkony hereckých es jako jsou Josef Abrhám, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Iva Janžurová a další jsou zárukou dobré zábavy.

Bota jménem Melichar

Komedie s detektivní zápletkou debutujícího režiséra Zdeňka Trošky je z roku 1983.

Prvňáček Honzík sní o tom, že propadne zpátky do milované školky, zatímco jeho starší sestra, osmačka Jolana, bolestně prožívá první lásku i nespravedlivé obvinění z krádeže luxusních bot. A tak začíná velké pátrání po neznámém zloději obuvi a oblečení ze školních šaten, které má šťastný konec.

Hudbu k filmu složil Karel Vágner a nazpívalo ji duo Petr Kotvald a Standa Hložek.

Vrať se do hrobu!

Sociolog Víťa Jakoubek je tuctový třicátník, táta dvou dětí, který žije nezáživný život, přes týden obíhá obchody s nákupní taškou a v práci se marně pokouší uplatnit své znalosti. To se ale změní, když dostane od ředitele úkol - prozkoumat hodnotový žebříček čerstvých maturantů.

Na gymnáziu si ho spletou s novým studentem. Nejprve se sice marně snaží omyl vysvětlit, pak se ale rozhodne přijmout nečekanou roli, aby snáz pronikl k názorům mladých. Jeho skutečnou identitu zná pouze ředitelka školy, které se očividně líbí.

Zatímco Víťovi se začíná v bezstarostném světě maturantů líbit, jeho rodinný život se dostává do stále větších problémů a roztržka s manželkou Janou se stále prohlubuje. Situace se vyhrotí, když se třídou odjede na chmelovou brigádu a zúčastní se nočního tahu, při němž studenti zdemolují kolotoč.

Obecná škola

Obecná škola z dílny otce a syna Svěrákových z roku 1991, získala nominaci na Oskara za nejlepší zahraniční film. Film se odehrává krátce po druhé světové válce, kdy ještě panuje všeobecná euforie, v chlapecké škole na pražském předměstí.

Třída desetiletých rozjívených kluků způsobí třídní učitelce nervové zhroucení a místo ní nastoupí Igor Hnízdo, drsňák a údajný válečný hrdina, v němž se chlapci zhlédnou, ač jsou jeho pedagogické metody místy dost nestandardní.

Hlavní postavu učitele Igora Hnízda nezapomenutelně ztvárnil Jan Tříska. Snímek je zčásti složen ze zážitků Zděnka Svěráka, z jeho školních let. Ve filmu si sám zahrál postavu Fanouše Součka.

Vratné lahve

Film Vratné lahve natočil režisér Jan Svěrák v roce 2007 podle scénáře Zdeňka Svěráka. V tomtéž roce byl film oceněn 3 Českými lvy.

Hlavní postavou filmu je bývalý učitel češtiny Josef Tkaloun, který se rozhodl definitivně opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Je plný energie, nápadů i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti.

Navzdory nesouhlasu manželky Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje všechny jeho aktivity, přijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu. Má tu možnost nahlédnout do osudů nejrůznějších lidí, s nimiž se tu setkává, ale řeší i vztahy ve svém životě.

Gympl

Gympl je český film, který režisér Tomáš Vorel natočil v roce 2007 na motivy románu Tomáše Houšky Graffiti rules. Jde o příběh studentů gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci.

Hlavními hrdiny je dvojice gymnazistů Petr (Tomáš Vorel jr.) a Michal (Jiří Mádl), kteří do školy raději nechodí a když už tam zavítají, hodiny spíš prospí, protože po nocích malují graffiti. To je totiž to jediné, co je kromě holek skutečně baví. Nebezpečné výpravy na střechy domů, do útrob metra, lezení na komín a honičky s policií dovádějí jejich rodiče k zoufalství.

Nespoutaná svoboda, ignorance všech pravidel i hip-hopová muzika dokresluje dobrodružný příběh.

Bastardi

Bastardi je český film režiséra Petra Šíchy natočený podle námětu Tomáše Magnuska. Děj se odehrává v drsném prostředí základní školy. Trojice zdejších žáků, mladých násilníků, brutálně znásilní a zavraždí mladou učitelku Janu. Vzhledem k nedostatku důkazů nejsou vrazi z ničeho obviněni a dále tyranizují své okolí a spolužáky.

Rok poté se na školu nechává přeložit Janin bratr Tomáš a nastoupí zde na místo učitele. Svým neortodoxním přístupem si získává sympatie ostatních kantorů i žáků. Zároveň se snaží vyrovnat se smrtí své sestry a sám se stane terčem útoků, jak trojice samotné, tak také otce jednoho z chlapců. Znenadání však začnou mladí násilníci postupně umírat. Je zřejmé, že někdo vzal spravedlnost do svých rukou.

V roce 2014 vznikl sestřihem trilogie Bastardi, Bastardi 2 a Bastardi 3 televizní seriál Bastardi.

My všichni školou povinní

Seriál My všichni školou povinní v roce 1984 natočil režisér Ludvík Ráža. Diváci v něm mohou sledovat životní příběhy žáků, učitelů i jejich rodin, které spojuje jedna škola. Všichni tu prožívají své osudy, někdy se vzájemně prolínající a nejen děti, ale i dospělí zjišťují, že se stále mají čemu učit a že jsou v životě i situace a věci, které už se nedají vzít zpět.

Nechybí ani přiměřená dávka humoru. Jednotlivé postavy jsou napsány i zahrány věrohodně, takže oblíbený seriál dokázal diváky vtáhnout do děje a přitom si zavzpomínat na svá školní léta.

Ochránce

Česká televize přišla s novým seriálem „Ochránce“, který přitažlivou formou rekonstruuje skutečné případy, jež se u nás odehrály v prostředí školní výuky. Hlavní hrdina Aleš Pelán (v podání Lukáše Vaculíka), je oblíbeným učitelem na střední škole. Šikana kolegyně ho donutí uvědomit si, že každý někdy potřebuje zastání.

Díky své odvaze neignorovat vážné problémy se stane školským ombudsmanem, jehož posláním je odhalovat a řešit různé závažné kauzy. Učitelka, které se utopí žák na výletě. Dívka, co nikdy nechodila do školy. Základka, na které se porvou romské děti s bílými. Vychovatelky diagnostického ústavu, jimž chovanec zavraždí kolegyni…

Tyto a další případy bude Pelán vyšetřovat coby školský ombudsman i když není policista, ale učitel, který občas ve své nové roli tápe.

Pan profesor

Se seriálovou novinkou ze školního prostředí přišla s podzimní sezónou i TV Nova. Pan profesor zavede diváky do prostředí gymnázia a vtipným způsobem ukazuje, co obnáší život studentů a jejich učitelů. Všemu vévodí Vojtěch Dyk coby svérázný profesor chemie, fyziky a tělocviku.

Pan profesor je velmi nekonvenční, takže o humorné situace nebude nouze. Nový romantický seriál se natáčel v prostorách České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole.