Nález, který objevili pětadvacátého července na zemědělské půdě na jihu Nového Jižního Walesu, teď vyšetřuje Australská vesmírná agentura. List Guardian upřesnil, že na něj upozornili dva chovatelé ovcí Mick Miners a Jock Wallace, kteří se prostřednictvím místního rádia spojili se zmíněným astrofyzikem.

Vědec se domnívá, že „vesmírný obelisk“ může pocházet z lodi společnosti SpaceX, která devátého července opětovně vstoupila do zemské atmosféry. Zahájení její mise proběhlo v roce 2020. Nad Austrálií pak vědci pozorovali rozpad kapsle SpaceX Dragon.

Skutečné vesmírné trosky

Po informaci o nálezu astrofyzik na nic nečekal a zajel se na místo podívat. Kus vesmírného odpadu byl částečně zavrtán do země a jeho délka dosahovala tří metrů. Vědec hned na první pohled poznal, že jsou trosky skutečné. Byly totiž vyrobené z kompozitních materiálů, které jsou navržené tak, aby odolávaly teplu. Stejně tak si všiml známek popálení, které způsobil opětovný vstup do atmosféry. Na jednom z panelů navíc viděl číslo dílu. „Je to pro SpaceX velmi snadný způsob, jak si potvrdit, že je tato součástka opravdu její,“ vysvětlil Tucker.

Astrofyzik vesmírný odpad natočil na video, které pak umístil na YouTube:

Zdroj: Youtube

Server ABC News informoval, že se jedná už o třetí kus vesmírného odpadu nalezeného v oblasti Sněžných hor, o kterém se předpokládá, že by mohl patřit lodi z americké technologické společnosti.

Dopad vesmírného odpadu v obydlené oblasti je velmi vzácný. Stalo se to jen několikrát. Poprvé v roce 1979, kdy se americká vesmírná stanice zřítila na západě Austrálie, a naposledy loni, když část nosné rakety společnosti SpaceX dopadla v americkém státě Washington. Přesto, že se jedná o krátký výčet, jsou incidenty podle Tuckera stále častější.

Auta padající z atmosféry

Sara Webbová ze Swinburnovy technologické univerzity v Austrálii v souvislosti s novým nálezem upozornila na důležitost sledování kosmického dopadu. Obzvláště velká podle ní byla čínská nosná raketa, která v sobotu dopadla na Zemi. „I kdyby z ní shořelo osmdesát procent, stále vám zůstane v podstatě auto vystupující z atmosféry," řekla vědkyně.

Jestli úlomky opravdu patří SpaceX, zatím není jisté. Společnost domněnku nepotvrdila.

Cílem je Mars

Společnost SpaceX založil americký podnikatel Elon Musk před dvaceti lety. Nyní má přes devět tisíc zaměstnanců a podle nedávného odhadu hodnotu více než sto miliard dolarů. Zabývá se jak výrobou raket a kosmických lodí, tak tvořením satelitních sítí pro globální internetové služby, přepravou nákladu a personálu do vesmíru pro agentury, jako je NASA, a vykonáváním práce národní obrany pro vládu Spojených států. Cílem Muska je to, aby SpaceX v budoucnosti dopravila lidi na Mars.