Později informaci doplnily i další světové agentury, jako například Reuters, s odkazem na stránky Downdetector.com. Podle Reuters zatím není možné potvrdit zdroj chyby, zpráva o chybě, kterou hlásí Facebook, však naznačuje chybu spojenou s tzv. Domain Name Servers (DNS), které aplikace používají.

Poruchu hlásí lidé po celém světě. Německý server Deutsche Welle potvrdil, že se výpadek týká Spojených států i několika evropských zemí. Potíže hlásí podle agentury AP New York i Washington, francouzský Le Monde potvrdil problém i v Paříži. Výpadek se týká i České republiky. Má jít o desítky tisíc uživatelů, kteří na Downdetector.com chyby na třech produktech společnosti Facebook nahlásili.

Společnost Facebook na svém twitteru uvedla, že situaci řeší, bližší info však nesdělila. Sociální sítě se v současnosti snaží problém vyřešit a vrátit služby do normálu.

Chyby na aplikacích a sociálních sítích nejsou vzácné. Není však obvyklé, aby sítě spadly globálně. Výpadky potkaly sociální sítě již v dubnu a červnu letošního roku. Tehdy šlo o chybu „z důvodu konfigurace sítě“.

Obvykle podobné výpadky trvají jen několik minut. Server Mirror.co.uk informuje, že jen v Británii kolem 16hodiny místního času nahlásilo poruchu na 20 tisíc uživatelů Whatsappu. Na Facebooku podobný problém nahlásilo přes 36 tisíc lidí. Na Instagramu pak přes 21 tisíc.

Whatsapp Facebook and Instagram are down

Meanwhile Twitter:- pic.twitter.com/rjylx49a4V