Je 1100 let po smrti, byla zavražděna, měla dle legendy šest dětí. A nyní už víme, jak mohla vypadat. Seznamte se se svatou Ludmilou. V pražském arcibiskupství totiž odhalili její pravděpodobnou tvář. Zrekonstruoval ji mezinárodní tým vědců pod vedením specialisty na rekonstrukci obličeje Cícero Moraese.

Z digitální projekce pravděpodobného portrétu sv. Ludmily v Arcibiskupském paláci v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla

O osobě sv. Ludmily toho příliš nevíme. Jisté není například místo, odkud pocházela, zda to skutečně bylo z okolí Mělníka. Kosterní pozůstatky historikům ukázaly, že to musela být silná žena, což prozrazuje i věk její tragické smrti – bylo jí zhruba 60 let.