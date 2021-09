Nelegální obchod s fosiliemi sledovala brazilská policie několik let. V roce 2013 zadržela kolem 3000 vzorků pašovaných zkamenělin, mezi nimiž se skrývaly i úlomky fosilie ptakoještěra Tupandactylus navigans, jehož charakteristickým poznávacím znakem je hřeben na hlavě. Celá fosilie se původně dochovala na zhruba dvoumetrové vápencové desce, tu však pašeráci rozřezali na šest kusů, aby se dala snadněji schovat.

Když se všech těchto šest úlomků dostalo do rukou vědeckého týmu paleontologa Victora Beccariho z Univerzity v São Paulo a vědci je spojili opět dohromady, neubránili se vzrušení: uvědomili si totiž, že před sebou mají dosud nejkompletnější fosilii ptakoještěra z čeledi Tapejaridae, tedy chocholatých pterodaktyloidních ptakoještěrů, kteří obývali území dnešní Brazílie v období spodní křídy asi před 115 miliony let. O objevu informuje Science Alert.

Letec na krátké vzdálenosti

Počítačová tomografie pak pomohla vědcům odhalit a prozkoumat onen charakteristický znak, jímž se tato čeleď vyznačovala - hřeben, který jako husarský chochol trčí z vršku hlavy zvířete. Závěry svého výzkumu vědci zveřejnili v odborném titulu PLOS One.

It is finally here! Our paper on the most complete pterosaur from Brazil, the amazing Tupandactylus navigans specimen GP/2E 9266 just hit the ground! pic.twitter.com/X1pvHaWZz5 — Victor Beccari (@beccarivictor) August 25, 2021

Pterosauři se kvůli potřebě létat vyznačovali křehkými a tenkostěnnými dutými kostmi, které jim zajišťovaly nízkou hmotnost, proto jsou jejich fosilie poměrně vzácné. A konkrétně u čeledě Tapejaridae se dosud podařilo najít pouze fragmenty jejich hlav. Současná fosilie byla nalezena ve skalní formaci Crato, představující dno dávného jezera. Nedostatek kyslíku v daném místě zřejmě přispěl k tomu, že se pozoruhodně zachoval i měkký hřeben a tkáň zobáku daného exempláře.

Díky tomu vědci zjistili, že Tupandactylus navigans měl také podivný výběžek na dolní čelisti zobáku, který si lze prohlédnout na uměleckém ztvárnění jeho možné podoby, vystaveném na Twitteru.

"Rozpětí křídel činilo u tohoto ptakoještěra přes 2,5 metru a výška těla dělala jeden metr, z čehož 40 procent připadalo na hřeben na hlavě. S tak vysokým hřebenem a relativně dlouhým krkem mohl létat pravděpodobně jen na krátké vzdálenosti," uvedl Beccari pro CNN.

Schopnosti krátkého letu využívali tito předvěcí tvorové pravděpodobně k úniku před predátory, domnívají se vědci. Jejich závěr podpořil nález kosti zvané notarium, což je spojení prvních hrudních obratlů, jež zvyšuje odolnost vůči stresům vyvolaným ohýbáním či zkrucováním kostí v důsledku mávání křídel; přítomnost této kosti potvrzuje, že pterosaurus byl skutečně schopen silového letu, nikoli pouze plachtění.

Nová fosilie se poněkud liší od předchozích nálezů obdobných pterodaktylích zkamenělin, Beccariho tým se však domnívá, že tyto rozdíly byly způsobeny spíše pohlavní dvojtvárností téhož druhu, než existencí více různých druhů. K potvrzení této hypotézy však bude potřeba ještě další výzkum.

Úžasný tvor

"Pterosauři byli dechberoucí stvoření odjakživa, ale tento nový exemplář s obrovským neohrabaným hřebenem na hlavě a dlouhým krkem je skutečně ohromující. Jeho ozdoba možná plnila podobnou funkci jako honosný paví ocas, tedy měla k němu přilákat opačné pohlaví, pro něž měl být co nejžádoucnější, na druhé straně ho však omezovala v letu, a tak z něj vytvářela snadnější cíl různých dravců," uvedl Beccari pro odborný titul New Scientist. "Podobně jako páv se zřejmě živil ovocem spadaným na zem nebo využíval svůj dlouhý krk k tomu, aby obral plody vyšších keřů."

Oh, my word, pterosaurs. What even _are_ you?



Footing the Tupandactylus bandwagon with a studied air of nonchalance. pic.twitter.com/P2hvQVrnim — Natee ~They who walk silently~ (@Himmapaan) August 17, 2021

Nelegální vývoz fosilií představuje v Brazílii velký problém. Tuto naštěstí našla policie dřív, než zmizela kdesi v pokoutním světě soukromých sběratelů, čímž by se pro vědecký výzkum úplně uzavřela. Díky tomu lze tajemné ptakoještěry opět poznat o něco blíž.