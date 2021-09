Lidé a zvířata toho mají společného více, než se zdá. Nyní přišli vědci s dalším důkazem. Zjistili totiž, že se netopýří mláďata v jedné věci extrémně podobají lidským nemluvňatům. Když se totiž učí komunikovat, dříve, než ovládnou "řeč", tak si mumlají. Ve zvířecí říši jde o neobvyklý jev.

Netopýr vakový. Mláďata tohoto druhu zkoumali vědci a zjistili, že malí netopýři žvatlají a blábolí stejně jako malé děti, když se učí mluvit. | Foto: Wikimedia Commons, Karin Schneeberger, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Žádný učený z nebe nespadl. A platí to nejen pro lidi, ale i zvířata. Ani mláďata totiž hned po narození nedokáží všechno to, co dospělí jedinci. A jak ukázala nedávno publikovaná studie, v jisté fázi to má jeden zvířecí druh téměř stejné, jako lidská novorozeňata. Konkrétně ve chvíli, kdy se učí "mluvit". „Vědci z Muzea přírodní historie v Berlíně zjistili, že mláďata netopýrů si mumlají stejně, jako malé děti, když se učí komunikovat," uvádí CNN. Výsledky odborníci shrnuli v časopisu Science.