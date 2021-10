Korálové útesy se nacházejí v teplé vodě a pokrývají méně než jedno procento dna oceánu. Přitom díky nim existuje více než 25 procent mořského života. Třeba nejrůznější bezobratlí živočichové.

Právě ti se shlukují do obřích podvodních kolonií. V Hongkongu takhle všichni díky korálům pospolu žili tisíce let. Obrovskou ránu do vazu pro ně však znamenalo znečištění životního prostředí i těžba korálů.

Těžilo se například v dnes již chráněné rezervaci Hoi Ha Wan na severu Hongkongu. Korály z tého lokality sloužily jako stavební materiál. „To byla hlavní překážka pro obnovu,“ uvedl pro web CNN David Baker, spoluzakladatel společnosti ArchiReef. Samotné dno totiž dělníci vytěžili takovým způsobem, že z něj zbyl jen písek a suť.

To zásadně ztížilo práce na záchranu korálů. Vědci potřebovali vytvořit úplně nové dno, na němž by mohly korály růst. Ve spolupráci s univerzitním architektonickým oddělením Bakerův tým začal vyvíjet umělý korálový útes pomocí 3D tiskárny.

Zdroj: Youtube

Z toho vzešly asi 60 centimetrů široké dlaždice napodobující přirozený tvar korálů. „Jeho kroucená údolí přitahují mořský život. Ten se zde může zabydlet nebo skrývat před predátory,“ popsal druhý zakladatel společnosti ArchiReef Vriko Yu s tím, že tvar dlaždice zároveň pomáhá korálům růst.

130 dlaždic

Jakmile je dlaždice umístěná na mořském dně, tak na ni vědci pomocí netoxického lepidla připevní takzvaný dětský korál. V létě loňského roku takto ArchiReef instalovali 130 dlaždic. Po samotné aplikaci pak má společnost za úkol korály sledovat po dobu pěti let.

Při tom se zaměřuje na biologickou rozmanitost útesu a jeho samotný růst. Časem by měl být natolik silný, že bude možné dlaždice rozbít bez poškození korálů. „Takto můžeme pomoci obnovit korály v oblastech, v nichž zcela zmizely, což je stále běžnější situace,“ okomentoval David Baker.

Tím pádem by 3D tisk mohl pomoci ještě s další nepříjemnou záležitostí – změnou klimatu. I ta totiž často stojí za ubývání korálových útesů. Vědci dokonce předpokládají, že oteplování oceánů a stále kyselejší vody mohou v příštích 20 letech zničit až 90 procent těchto útesů.

Podobné snahy o záchranu korálů měly již dříve australské společnosti Reef Desing Lab a D-Shape. Využití materiálů, jimiž disponují v ArchiReef, je však velmi inovativní