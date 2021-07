Bývalá americká pilotka byla první ženou, která se stala vyšetřovatelkou letecké bezpečnosti amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) a první inspektorkou amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Na svém kontě má podle svých slov přes 19 600 letových hodin a naučila více než 3000 lidí pilotovat.

Začátkem 60. let byla nejmladší ze 13 žen, které prošly stejně náročnými testy jako sedm astronautů prvního amerického pilotovaného kosmického programu Mercury. Všichni astronauti byli tehdy muži, soukromě financovaný program pro ženy byl zrušen, a Funková se tak do vesmíru nepodívala.

Raketa New Shepard má odstartovat ze západního Texasu 20. července. Její let má být přelomovým okamžikem v úsilí amerických firem o novou éru komerčních letů do vesmíru. Do kosmu Funková poletí spolu s Bezosem, jeho bratrem Markem a vítězem aukce, který za místo na palubě zaplatil 28 milionů dolarů (603 milionů Kč) a jehož jméno dosud nebylo zveřejněno.

Branson předstihne Bezose



Soutěžení v rodící se lukrativní vesmírné turistice nabírá obrátky. Zakladatel a majitel firmy Virgin Galactic Richard Branson v noci na dnešek oznámil, že se ke stokilometrové hranici vesmíru vydá při testovacím letu raketoplánu své společnosti VSS Unity už 11. července. O devět dní tak předstihne hlavního konkurenta Jeffa Bezose, zakladatele společnosti Blue Origin, informovala agentura Reuters.



"Virgin Galactic stojí v předvoji nového komerčního vesmírného průmyslu, který otevře vesmír lidstvu a nadobro změní svět,“ uvedl Branson v prohlášení provázejícím zprávu o jeho letu. Půjde o dvaadvacátý letový test VSS Unity, z nichž čtyři se už uskutečnily s lidmi na palubě. Tentokrát to však bude první let s plnou posádkou. Tvořit ji budou dva piloti a čtyři "specialisté mise", včetně Bransona.



Virgin Galactic sdělila, že počítá se zahájením svých vesmírných komerčních služeb už v příštím roce. Předcházet by tomu ale měly ještě dva zkušební lety.



Daleko úspěšnějším konkurentem při letech soukromých společností do vesmíru je ovšem pro Virgin Galactic i Blue Origin firma SpaceX dalšího amerického podnikatele a vesmírného vizionáře Elona Muska. Její nosné rakety Falcon 9 a lodě Dragon už dopravují náklad i astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a počítá se také s turisty. Kromě toho SpaceX pracuje na raketách, které by měly být schopné dopravit lidi na Měsíc i na Mars. Musk však zatím neoznámil, kdy by se do vesmíru chtěl vydat on sám.

Let potrvá zhruba deset minut. Do dvou minut od startu raketa zrychlí na 3700 kilometrů za hodinu. Stav beztíže má nastat po zhruba třech minutách, než loď vystoupí k hranici vesmíru ve výšce 100 kilometrů. Modul pak znovu vstoupí do zemské atmosféry a přistane, brzděn velkými padáky, v texaské poušti.

Společnost Blue Origin naposledy loď testovala v polovině dubna. Před návratem na Zemi vystoupila do 105 kilometrů.Zkušební let však zůstal bez posádky, takže raketa New Shepard dosud s lidmi na palubě neletěla.

Bezos: Nikdo nečekal déle

Funková ve videu, které Bezos zveřejnil na instagramu, neskrývala nadšení z nadcházejícího dobrodružství. "Nikdy mi nic nestálo v cestě," poznamenala. "Říkali: 'jsi dívka, to dělat nemůžeš'. Odpověděla jsem: 'Víte co, nezáleží na tom, kdo jste. Pořád to můžete dělat, pokud chcete, a já ráda dělám věci, které nikdo předtím nedělal'," dodala.

"Nikdo nečekal déle," uvedl Bezos. "Nastal čas. Vítejte v posádce, Wally. Těšíme se, že s námi 20. července poletíte jako náš čestný host," poznamenal.

Ve věku 82 let se Funková stane nejstarším účastníkem vesmírné výpravy. Dosavadním držitelem rekordu byl astronaut John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998 ve svých 77 letech na palubě raketoplánu Discovery. Glenn zemřel v roce 2016 ve věku 95 let.