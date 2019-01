Poutník a spisovatel Ladislav Zibura se v sobotu vrací do Boskovic se svými cestovatelskými zážitky. Lidem povypráví o tom, jak v létě 2014 sbalil svůj život do dvanácti kilogramů, hodil batoh na záda a vypravil se z Turecka pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu ušel přes tisíc kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele. Beseda v boskovickém kině začne od šesti hodin večer. Vstupné je od sto třiceti korun.