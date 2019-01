Co jsme ztratili a co našli? Jaký je prostor pro individualitu? Je jednodušší jít s davem? Co ovlivňuje jednání jedince? Na takové otázky odpovědí herci z divadla Kolárka, kteří ztvární inscenaci na motivy hry Divá Bára od Boženy Němcové s názvem V proudu. V inscenaci zazní i zaranžované texty v podání skupiny eLiška.

KDY: 11. ledna od 19.30



KDE: Divadlo Kolárka, Blansko