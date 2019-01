Jan Komínek z Blanska si v pátek 8. června navlékne tričko s nápisem You Dream We Run. A stejně jako dalších tři tisíce běžců vyrazí na trať čtyřiadvacetihodinové štafety. Výtěžek akce překladu Vy sníte, my běžíme podpoří postižené z regionu. „Poběžíme jako tým pod hlavičkou jedné z místních vinoték. Je nás pětatřicet. Je fajn, že organizátoři dokáží pobláznit tolik lidí, kterým není osud druhých lhostejný,“ řekl osmatřicetiletý muž. Kůň, léčebný pobyt nebo speciální rotoped. To jsou přání dětí a dospělých, která budou běžci plnit. Lidé propotí tričko na atletickém ovále na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku, aby pomohli devíti dětem a sedmi dospělým. V doprovodném programu připravili oragnizářoři řadu koncertů a vystoupení. Příchozí se mohou například těšit na koncert známé zpěvačky Anny K.