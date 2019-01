Velkoopatovičtí ochotníci zvou na premiéru

Divadlo NaŽivo z Velkých Opatovic zve na premiéru nové hry s názvem Co víc si přát? Představení se uskuteční v pátek v šest hodin odpoledne v tamním kinosále. „Každý z nás má určitě nějaké to přání, i přesto, že mu zdánlivě nic nechybí. Ale pozor, přání může být ošidné, zvlášť to nedomyšlené. Pokud chcete zjistit, co všechno potřebuje člověk k tomu, aby byl spokojený, navštivte černou hudební komedii Romana Krejčíře Co víc si přát?“ uvedli v pozvánce ochotníci. Diváci, kteří nestihnou premiéru, si mohou zajít na sobotní reprízu.